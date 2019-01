El secretario Salud de la Gobernación, Óscar Urenda, confirmó que está en curso una auditoría médica por parte del Servicio Departamental de Salud (Sedes) sobre la asistencia que recibió el bebé que nació prematuro en un centro de salud de Warnes y que murió con quemadura de tercer grado.



La autoridad de salud adelantó que los informes preliminares dan cuenta que hubo indicios de mala praxis e incumplimiento en el protocolo de atención.



“Se improvisó, como ellos mismo lo declararon en un principio, y se improvisó mal, sin cumplir protocolos. Lastimosamente todo nace de un niño prematuro, de una madre adolescente, lo que nos preocupa muchísimo porqué está sucediendo en porcentaje altísimo de la población (…).



"No es por justificarlo, pero ese niño necesitó atención y el hospital (centro de salud) estaba saturado y hubo una mala praxis. No hay duda que hubo una mala praxis al improvisar una incubadora, tratando de salvarle la vida al niño y esas son las consecuencias. El niño se quema y llega al hospital (de niños) y fallece”, manifestó Urenda, al adelantar que el Sedes debe emitir un informe sobre la auditoría en un plazo de 21 días, tal como lo establecen las normas.

Alcalde de Warnes llama 'asesinos' a responsables de la muerte de un bebé

"La médico está plenamente identificada. La Fiscalía tiene que investigar a fondo", dijo el alcalde de Warnes, Mario Cronenbold, al referirse a la muerte de un bebé que nació prematuro en el hospital de su municipio y donde fue tratado con una estufa en lugar de una incubadora.

"Doblemente indignado", dijo estar Cronenbold que no acepta las versiones de que en el centro no habían las condiciones para atender este caso cuando en la primera inspección que hizo anoche (jueves) personal del Sedes y de la Fiscalía, se evidenció de que la máquina especializada estaba en plenas condiciones. Dijo que no entiende por qué la galena que atendió al neonato decidió colocarlo "colchas y todo" al lado de una estufa "dejándolo solo" sin brindarle atención, sino hasta que ya tenía las heridas en su cuerpo.

"En primer lugar hay una negligencia médica, pues si no hay condiciones se tiene que derivar; dicen que la incubadora no sirve. La incubadora funciona y es por eso que pedimos que la Fiscalía ¡ intervenga. Pongamos el caso en claro. Ella (médica) le puso una estufa y lo abandonó al niño. No hicieron el control, ¿donde estaban los médicos?, ¿dónde está la doctora que no lo derivó?. El problema es que mañana van a salir a defender a estos asesinos porque su trabajo es cuidar la vida", cuestionó.

La autoridad municipal también mencionó que los hospitales de las provincias no tienen la competencia para atender este tipo de emergencias -aunque recalcó que sí había una incubadora en perfecto estado y una ambulancia especializada- y que no se explica por qué no se derivó al menor tal y como dice la norma.

La madre tiene 15 años

Scarlett Pasabaré, tía del recién nacido, dijo que la gestante tiene 15 años de edad y que sintió dolores de parto por lo que fue llevada al nosocomio de Warnes.

Luego de la espera, la madre -que tenía 32 semanas de embarazo- dio a luz a las 21:30 de este miércoles. El personal de salud indicó a la familia que el pequeño, al ser prematuro, necesitaba estar en una incubadora, pero que allí no disponían de una libre, por lo que la familia debía buscar otra opción.

Tras varios intentos de encontrar espacio para el bebé y de que le fuera negado su ingreso en el Hospital Japonés, Pasabaré relató que pasada la medianoche trasladaron a la criatura al Hospital de Niños Mario Ortiz de la capital cruceña, donde se les informó que el bebé llegó con quemaduras de tercer grado y que tenía pocas probabilidades de vida. Finalmente, cerca de las 4:00 falleció. (B. Ávalos y J. Carlos Fernández)