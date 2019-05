Urenda no cede ante el paro en el hospital de niños

El sindicato de trabajadores del Hospital de Niños Mario Ortiz cumplió ayer su primer día de huelga, de los tres que aprobó el directorio como medida de presión para exigir la destitución de la gerenta del centro, Tatiana Santillán, a la que acusan de una mala administración.

El paro de actividades, en el que entraron 300 trabajadores, según Leny Suárez (secretaria del sindicato), obligó a suspender el servicio de consulta externa en este hospital de tercer nivel, que atiende entre 100 y 130 pacientes por día. Sin embargo, el servicio de emergencia está funcionando normalmente, dijo la dirigente.

A decir de Suárez, entre las falencias figuran el mal estado de las máquinas lavadoras de ropa y la falta de ítems para, al menos, 20 enfermeras; además, piden que se habilite la sala de lactancia, que ahora funciona como un depósito de medicamentos, y el auditorio, que fue cerrado y, hoy, es usado como el archivo de miles de historias clínicas.

Óscar Urenda, secretario de Salud y Políticas Sociales de la Gobernación, advirtió que no cederá a la presión de los huelguistas porque no ve argumentos sólidos. “No vamos a destituir a la gerenta si no tienen argumentos suficientes y legales para abrir un sumario. No podemos atropellar al personal a pedido de los trabajadores porque no les gusta la cara de la gente”, expresó Urenda.