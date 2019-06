Urenda asegura que la gerenta puso orden

El secretario de Salud de la Gobernación, Óscar Urenda, ratificó su apoyo a la gerenta del hospital Mario Ortiz, Tatiana Santillán, al indicar que puso orden en el nosocomio, por lo que no ve argumentos sólidos para que los trabajadores de salud pidan su destitución. “Es una profesional muy capacitada y ha puesto orden en el hospital, vio que las cosas estén en su sitio, que activos fijos tome el control de los activos en los servicios y que funcione la administración, por lo que no corresponde el pedido de los trabajadores”, dijo Urenda. En palabras del secretario de Salud, lo propio sucede en el hospital Japonés, donde los funcionarios piden la destitución de la jefa de Nutrición. No obstante, descartó intervenir en este conflicto, toda vez que la funcionaria accedió al cargo por un proceso de institucionalización. Los trabajadores del Japonés cumplieron ayer su segundo día de un paro, de 48 horas.