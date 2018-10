Urenda afirma que la gobernación no fue convocada al encuentro por la Salud

Óscar Urenda, secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, confirmó este viernes que ellos no fueron invitados por el Gobierno para participar del encuentro por la Salud y la Vida, por eso no están participando en el congreso que se inició ayer en el coliseo Santa Rosita.

Explicó que el Gobierno está buscando atentar contra la autonomía en salud, que a decir de Urenda, se encuentra constitucionalizada y reconocida en el estatuto autonómico. Agregó que ya fueron despojados de la administración del Seduca y ahora están apuntando a la salud.

"Me preocopa la salud de la gente. Esto no es una pugna, es una quita de los hospitales, del derecho de hacer salud, nosotros ya tememos la competencia, el pueblo es consciente de los esfuerzos que hicimos, hemos construido un sistema de salud diferente sin recibir recursos del Gobierno, sin el apoyo de ítems, hace tres años que no recibimos uno solo", criticó Urenda.

La autoridad departamental en Saluld no descartó realizar acciones por la vía legal para evitar que los hospitales de tercer y cuarto nivel, que son administrados por ellos, sean transferidos al Gobierno.

El Ministerio de Salud encara este encuentro en la ciudad de Santa Cruz con el fin de establecer estrategias para la implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito en todo el país.

"Necesitamos un seguro universal, demandamos un seguro universal, pero tenemos todo el derecho de ser parte de él", concluyó el secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz.

De acuerdo con el Ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, el seguro arrancará en enero o febrero de 2019 y será para personas de cinco a 59 años de edad. Absorberá a todos los seguros municipales.