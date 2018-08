Una ley municipal de cultura y el presupuesto intacto, las promesas

Inicialmente el debate que duró dos horas se concentró en las acérrimas visiones sobre la cultura. Por un lado, los artistas con necesidades más específicas y desglosadas de lo que debería ser inversión en las artes, y por el otro los representantes municipales con la idea de una transversalidad que abarque todo lo que tenga que ver desarrollo humano, con énfasis en grandes infraestructuras urbanas, especialmente educativas.

EL DEBER convocó en sus instalaciones el Foro sobre presupuesto municipal para la cultura, luego de la preocupación sobre reducción de los recursos por retrasos en pagos de premios y servicios y despidos. Asistieron distintos involucrados: Angélica Sosa, presidenta del Concejo; Rosario Schamisseddine, integrante de la comisión de cultura del Concejo; Sandra Velarde, secretaria de Administración y Finanzas, de parte del Ejecutivo municipal; Ejti Stih, artista y gestora de la Manzana 1; Tito Kuramoto, artista y docente de la carrera de Arte de la Uagrm; Fernando Figueroa, gestor cultural, y Eleonora Cardona, cantante y representante de Abaiem.

Lo que arrancó con algunas tensiones por las distintas formas de medir la cultura y sobre todo por la exposición de necesidades de cada área interesada, además de algunos cuestionamientos a la forma municipal de gestar cultura, acabó con la promesa, de parte de Angélica Sosa de un foro de parte del legislativo cruceño, en el que se debatirá con los principales involucrados de la esfera artística, aunque tome tres o cuatro meses, la propuesta de una ley municipal de cultura, con énfásis en la visión transversal. “Como arquitecta y urbanista, que entiendo como cultura lo ambiental, de racionamiento del agua, de ordenamiento, de celebraciones como la Virgen de El Carmen, etc., insistiré en la cultura urbana transversal que está en todas las secretarías . Estoy a disposición en esta ley para todos, de incorporar un debate, aunque lleve tres o cuatro meses, antes de presentarla al pleno, para que podamos debatirla entre todos”, se comprometió.

Sobre el presupuesto

Según la cabeza del legislativo cruceño, no hay la reducción del presupuesto para la cultura que ha sido mencionado en los últimos días y que ha movilizado a los artistas en varias protestas, una de ellas en plena retreta de los jueves. Sin embargo, Schamisseddine, integrante del mismo órgano, documento en mano, refutó que sí había un decreto edil de abril de este año, que aunque aún no ha sido aprobado por el Concejo, apuntaba a disminuir en ocho millones de bolivianos los recursos para la Dirección de Cultura, “es poco el presupuesto que se asigna y he visto unas modificaciones presupuestarias donde se hace el recorte, lo que equivale a más del 50%”, dijo Schamisseddine.

Por su parte, Sosa garantizó el monto sin recortes. “Para que se reste un boliviano todo debe pasar por el Concejo Municipal. Toda modificación presupuestaria debe ser revisada antes de ir a la instancia nacional, puedo asegurar que a cultura no se le ha quitado nada, y eso no lo permitiría ni el propio alcalde, ni quien les habla”, dijo.

Sobre las visiones

Al principio del foro, con presentaciones en Power Point, Sandra Velarde mostró las cifras del gobierno municipal: entre otras inversiones, 250 módulos educativos, 200 murales de arte urbano, un teatro municipal en la Villa Primero de Mayo y el anuncio de tres más en los demás puntos cardinales, más de 300.000 actividades culturales en los distritos, guarderías, y talleres, entre otras cosas. Sobre el tema, Fernando Figueroa dijo que la infraestructura está bien, pero cuestionó acciones en cuanto a formación. “Lo paisajístico está bien, pero si no tenemos ciudadanos educados no tendremos obras que funcionen a la perfección, es un proceso. No solo los asesores tienen una visión de ciudad, la ciudadanía también, véanlo como oportunidad para dar respuesta a los dos millones de habitantes”, sugirió el gestor. “Hay que tener oídos para lo que se está gestando”, agregó Ejti.

Velarde, por su lado, reconoció que esto es un primer acercamiento. “Tenemos dónde dar cobijo a los formadores, unamos lo que tenemos con la calidad de la parte artística, para que podamos vincular eso”, retó.

Habrá otro foro.

El Concejo convocará a debatir la ley municipal comprometida