Una comisión del Senado aprueba proyecto de ley del SUS

La comisión de Política Social de la Cámara de Senadores aprobó este miércoles, en grande y en detalle, el proyecto de ley del Sistema Único de Salud (SUS) y remitió el documento al pleno para su análisis y posterior sanción, informó Erwin Rivero, presidente de dicha comisión.

El senador explicó que su comisión trabajó durante toda la mañana en la revisión del documento y que al final lo aprobó y lo derivó al pleno. El viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, junto con técnicos de su despacho, participó de la sesión y aclaró todas las dudas de los miembros de la comisión legislativa.

El tratamiento de este documento por el pleno del legislativo está previsto para hoy. Se espera que el viernes sea aprobado, pues la idea es que el SUS entre en vigencia el 1 de marzo.

Por su parte, la ministra de Salud, Gabriela Montaño, se refirió a la propuesta hecha por el Colegio Médico de crear impuestos a las bebidas, tabaco y coca para garantizar la sostenibilidad del SUS, al indicar que no ve que sea necesario crear nuevos impuestos para dar sostenibilidad al nuevo sistema de salud.

Para Montaño, los argumentos técnicos y financieros presentados por los médicos “tienen muy poco sustento” y aseguró que para el SUS no son solo $us 200 millones que se dispuso por decreto supremo, sino también un plan de $us 2.000 millones para construir hospitales.

La norma

El SUS, según el Gobierno, busca mejorar la calidad de vida de más de 5 millones de bolivianos que no tienen acceso a un servicio público de salud.

El proyecto de ley indica que los beneficiarios de la atención integral de salud gratuito serán los bolivianos y ciudadanos extranjeros que no están protegidos por el subsector de la seguridad social de corto plazo.

En el caso de los extranjeros, la norma indica que el seguro es para las mujeres embarazadas desde el inicio de su gestación hasta los 6 meses posteriores al parto; atenciones de salud sexual y reproductiva para mujeres; niños menores de 5 años; mujeres y hombres a partir de los 60 años y personas con discapacidad.