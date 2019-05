Un joven reclama el Porsche con el que se fotografió la hija de Pedro

El lujoso auto Porsche con el que aparece posando en una fotografía una niña de 13 años, hija del extraditable Pedro Montenegro Paz, en la acera de su casa de la calle Barcelona del barrio Las Palmas, permanece en un depósito policial del kilómetro 13 de la carretera a Camiri. El auto color celeste con placa 4521-HCA modelo 2017 de industria alemana, el 31 de marzo alrededor de las 23:00, fue estrellado contra la pared de un condominio por la zona del Urubó.

Solo se conoce que fue impactado por un conductor ebrio que circulaba con exceso de velocidad y que intervino la Policía, pero se desconocía qué pasó con el motorizado de alto costo y quién lo manejaba la noche del accidente. EL DEBER llegó hasta el depósito policial donde el lujoso auto está ‘botado’ en un campo abierto en medio de otros motorizados, también siniestrados.

El depósito policial es cuidado por un uniformado que pertenece a la jurisdicción de La Guardia. El jefe de la Policía de ese municipio, coronel Cristián García, aseguró que el día después del choque, atendiendo el llamado de personas del condominio, agentes policiales acudieron al lugar y retiraron el motorizado, abandonado por el conductor. Varios días después, ingresó un memorial a la Policía firmado por Paulo C.C. que pedía la devolución del auto argumentando ser el dueño.

En su memorial, el joven asegura que ese día manejaba el auto y que no estaba ebrio. Como supuesta prueba presentó un examen de alcoholemia tomado por un laboratorio particular que certificaba que dio negativo para alcohol. Testimonios de otros policías que optaron por la reserva de sus nombres por temor a posibles represalias, señalan que esa noche el Porsche estaba guiado por Pedro Montenegro pero “algo pasó” hasta que llegaron los policías de La Guardia para atender el caso. Autos de esta línea, tienen un valor de alrededor de $us 150.000.

Solo minuta de transferencia

Entre la documentación presentada a la Policía figura solo una minuta de transferencia de compra venta del anterior dueño Jonathan M.O.O. a Paulo C.C. El auto, que está registrado en el municipio de Santa Cruz, tiene una deuda de impuestos de casi Bs 8.000. La Fiscalía indaga quién es el verdadero dueño.

Buscan a Pedro por cielo y tierra

El ministro de Gobierno Carlos Romero aseguró que la Policía busca por todas partes a Pedro Montenegro y que para ello incluso arribaron de La Paz dos grupos de élite. En diversos puntos de la capital cruceña, la Policía sigue realizando allanamientos. El último fue en una tienda de cuadratrack por la zona del Urubó. En Cochabamba también se realizó un allanamiento en la casa del mayor Kurt Germán Brun Ríos.

MAURICIO HIGA FUE TRASLADADO A LA FELCN Y FIJAN NUEVA CAUTELAR POR POSIBLES NEXOS CON EL EXTRADITABLE

La mañana de ayer, Mauricio Higa Rodríguez, quien permanecía internado en la clínica Siraní aquejado por la diabetes, fue trasladado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico. Higa está imputado por la Fiscalía de Sustancias Controladas por los supuestos delitos de encubrimiento, asociación delictuosa y confabulación, igual que los ya detenidos Fernando Moreira, Gonzalo Medina y Robin Justiniano.

Según la Fiscalía, Higa viajó a Cartagena, Colombia, invitado por Montenegro, con quien aparece en una fotografía junto con Fernando Moreira, la esposa de este, Esther Arteaga Carrasco, además de Robin Justiniano, hijo de Gonzalo Medina, así como del mayor Kurt Germán Brun y otras personas que fueron convocadas por la Fiscalía.

En lo que respecta a Higa, la Fiscalía amplió las pesquisas contra su esposa y su hija de 16 años que también viajaron invitadas, según las investigaciones. El abogado Néstor Higa calificó como un “abuso” implicar a una menor de edad y aseguró que su defendido Mauricio Higa, viajó a través de un paquete turístico en avión distinto al de Montenegro. Afirmó que Mauricio Higa se dedica a la construcción de manera honesta y que ante la justicia demostrarán su inocencia.