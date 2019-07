Un evento para reiventar los negocios

Las tecnologías emergentes suponen la disrupción de los viejos paradigmas y el surgimiento de nuevas oportunidades. En ese contexto, EXPOteleinfo, a través del Foro Agenda Bolivia 20/30, incorporó en su panel a 20 expertos que han ingresado en la práctica de la irrupción tecnológica, lo que permitirá a los asistentes y representantes de las empresas reinventar sus negocios, procesos y experiencias.

El foro se llevará a cabo del 23 al 26 de julio, en el pabellón USA de la Feria Exposición de Santa Cruz. Uno de los especialistas que conformarán el panel es Nicholas Negroponte, considerado la mente más brillante del mundo en diseminar y entender la tecnología del futuro. Es miembro emérito del Directorio del MIT (Universidad Nº 1 en el mundo), fundador del MIT Media Lab (Laboratorio de Tendencias), autor de seis libros, incluyendo el Best Seller: “Ser Digital” traducido a más de 40 idiomas y presidente fundador de One Laptop per Child.

La presentación de Nicholas Negroponte, ha hecho posible convocar a otros 20 expertos panelistas que comparten su perspectiva y visión de futuro y que, además, han puesto en práctica sus visionarios conceptos.

En cuanto al Foro Bolivia 20/30, la agenda contempla cinco foros temáticos: Banca y Fintech; Telecomunicaciones; Inteligencia Artificial; Industria 4.0 y Smart Cities. También destacan algunas visiones que se debe dar a conocer, tales como la perspectiva local de los empresarios líderes de nuestro país ante el compromiso de continuar a la vanguardia de la innovación y la transformación digital; la perspectiva en la vertical innovadora que nos explique como la innovación transforma al formato tradicional; la perspectiva internacional de los expertos reconocidos mundialmente que nos explicarán cómo se está enfrentando el tema en Transformación Digital y, finalmente, la conferencia de Nicholas Negroponte como el Padre fundador de la era digital

La EXPOteleinfo recibe más de 15.000 visitas cada año. A eso, hay que sumar el éxito obtenido con las conferencias privadas para las empresas expositoras, que convocaron más de 4.700 ejecutivos.