Un adolescente se salva de morir tras ser atacado por pandilleros

Un adolescente se salvó de morir después de ser atacado y herido a puñaladas por integrantes de una pandilla.

El hecho sucedió en horas de la madrugada de ayer en el barrio Toro Toro del Plan Tres Mil, cuando el adolescente Cristiano Vega salía de un local público y pretendía regresar a su casa.

“Cuando ya me iba a mi casa, vi que unos jóvenes molestaban a unas chicas y salí en su defensa. En ese momento me rodearon, me acuchillaron, me dieron con cinturón y me golpearon con palo. Después me abandonaron y dos chicas y otros vecinos me ayudaron para llevarme al hospital”, dijo el afectado.

Su padre, Mauricio Vega, dijo que su hijo fue salvado y ahora está internado en el hospital de Los Pocitos. Sufrió varias heridas en diversas partes del cuerpo, incluso en el cuello. Para la Policía, los atacantes pertenecen a la pandilla Mundo Libre.

Su padre manifestó que solicitó una pericia forense a su hijo, pero que nadie le da importancia. Señaló, de la misma forma, que dos de las jovencitas que ayudaron a auxiliar a su hijo declararon y dieron identificación y direcciones de al menos tres de los principales pandilleros que atentaron contra el adolescente.

Yo fui a la Policía para pedir por favor que los agarren. Solo una vez fui en el vehículo de la Policía, les mostré su casa, pero nadie más me habló. Yo hice esfuerzos por comprarles gasolina, pero veo que para la gente pobre no hay nada, nadie la escucha. Los periodistas son los únicos que ahora nos apoyan”, dijo.