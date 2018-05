Un 30% de los micros no sale en los días de lluvia

"Hace media hora que estoy parada y no hay transporte", cuenta a EL DEBER Radio una mujer que está parada, protegida con un paraguas, y espera que el micro llegue para llevarla al trabajo. Como ella, cuando llueve, miles de habitantes de la ciudad de Santa Cruz no solo deben enfrentar la caída brusca de las temperaturas, también la ausencia de un medio que las lleve a cumplir sus responsabilidades diarias.

Santa Cruz soporta desde esta madrugada una intensa precipitación pluvial, que llegó con un descenso de las temperaturas y fuertes vientos. Una de sus principales consecuencias es la irregularidad del transporte público, que se afecta hasta en un 30% cuando llueve, según señala el dirigente del sector, Aldo Terrazas. Es decir que 3 de cada 10 micros no salen a recoger pasajeros y llevarlos a sus distintos destinos.

Terrazas, en declaraciones a EL DEBER Radio, aseguró que esta afectación del servicio no es responsabilidad de los choferes sino del estado de las vías en la ciudad. "No es que para el transporte, se reduce, porque no pueden llegar a su destino final los micros, después del tercer anillo no hay (drenaje) pluvial y el agua se desliza por las calles ", explica.

El dirigente asegura que para una línea que sale de Normandía o el Quior es muy difícil completar su ruta en los días lluviosos, y los pocos que salen deben atender a gran cantidad de gente, lo que altera el trabajo que cumplen a diario.

"Son lugares en los que no hay accesibilidad, inclusive sobre asfalto. Es una realidad, hay una reducción del 20 al 30% y eso lo siente nuestro usuario", señaló.

En el norte cruceño este panorama se replica pero con los mototaxis. Un reporte del diario El Norte señala que aproximadamente unas 8.000 unidades que operan a diario se reducen al mínimo en los días lluviosos.