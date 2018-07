"Uber tiene gran interés en generar lazos de entendimiento y una relación a largo plazo con el Gobierno Municipal Autónomo de Santa Cruz, y que se lleve a cabo un proceso regulatorio a fin de implementar un Reglamento Municipal similar al que se ha aprobado y se está implementando en la ciudad de La Paz", así inicia el comunicado oficial de la empresa Uber sobre su intención de normar su presencia en la capital cruceña, esto luego de que la comuna manifestara que la misma, no tiene permiso del municipio ni de la Autoridad de Transporte y Telecomunicaciones (ATT) para operar en Santa Cruz y en el resto del país.

Lo que propone la firma internacional es un “Reglamento Municipal del Servicio Privado de Transporte contratado mediante Plataformas Tecnológicas”, una iniciativa que Uber asegura será clave para una alianza estratégica de las ciudades en la "construcción de marcos regulatorios que promuevan la movilidad sostenible y el uso de la tecnología para el beneficio de los ciudadanos".

También puedes leer:

Sobre la regularización de estas empresas de tecnología que prestan el servicio de transporte en el país, la jefe de Transporte del municipio, Lucy López explicó que ya se han iniciado las gestiones correspondientes ante la ATT, institución con la que ya se coordina ese trabajo.

EL DEBER consultó sobre las operaciones de Easy Taxi y Uber en la ciudad y la funcionaria respondió: “No tienen autorización del Gobierno municipal y tendrán que someterse a la normativa municipal”.

También puedes leer:

Se sienten avasallados



"Estamos siendo avasallados por instituciones extranjeras, como Uber y Easy Taxi, transnacionales que han venido a Bolivia a satanizarnos", manifestó Carlos Mamani, dirigente de los taxistas de Santa Cruz, a EL DEBER Radio y denunció que nadie controla a este tipo de servicios.

Mamani dice que no tienen ningún identificativo, no tributan, no tienen licencia de funcionamiento, ni otros requisitos. Específicamente, el dirigente dijo que su sector está sufriendo "un atentado" de competencia desleal "por la empresa transnacional que es Uber".

Este es el comunicado que emitió la emrpesa Uber. (clic en la parte inferior derecha para ampliar la imagen)