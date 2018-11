Horas previas a las elecciones de ocho diferentes estamentos dentro de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), esta casa de estudios superiores ha visto empañado su proceso eleccionario por un baile de ‘perreo’ sucedido al interior de sus instalaciones y en el marco de las campañas, más específicamente la del frente Todos por Humanidades. El escándalo en redes sociales durante el fin de semana provocó que la Corte Electoral Permanente de la Uagrm resolviera inhabilitar al mencionado frente, multarlo con Bs 5.000 y enviar una denuncia al Tribunal de Justicia Universitaria para que expulse a los involucrados.

Al momento la única identificada en el acto es la joven Erica Evelin Lazarte Flores porque fue quien dio la cara a través de un comunicado en redes sociales. A los demás actores de las fotos y videos es el Tribunal de Justicia Universitaria quien deberá investigar y sancionar, pues en palabras del presidente de la Corte, Róger Guzmán: “El Tribunal debe investigar contra quiénes proceder. Seguramente hay otros actores. Hemos identificado solo a la que baila porque en redes está dando disculpas públicas”.

Guzmán explicó que cuando están en elecciones sostienen reuniones permanentes y ayer domingo determinaron resolver

en reunión de sala plena “inhabilitar a la agrupación que organizó todo el evento, que se llama Todos por Humanidades, ellos aspiraban a tener un representante de estudiantes en el Ilustre Consejo Universitario (ICU). Como ya están hechas las papeletas, los votos que obtengan no van a ser considerados”.

Además hizo hincapié en que es el Tribunal de Justicia Universitaria la única autoridad competente para sancionarlos. “Ellos tienen la potestad de castigarlos con suspensión por seis meses, un año o los pueden expulsar definitivamente, previo proceso de notificación y se les permita a las personas el debido proceso y derecho a defenderse. La Corte no tiene competencia más que para inhabilitarlos”.

Reacciones autocríticas

En palabras de Guzmán, “este es el primer caso que ha habido en la universidad, es el único que ha alcanzado escándalo mayor y que provocó que la Corte esté avergonzada. Pero cada uno es responsable de sus actos, la Corte no es Fiscalía ni Policía, no puede estar enderezándole la conducta a las personas”.

Por su parte, la docente de la Facultad de Humanidades Jenny Ampuero manifestó que no se debe juzgar tan duramente a los estudiantes. “La verdad que fue un desastre, es una vergüenza total y sé por fuentes muy cercanas que esos son strippers (bailarines sensuales) contratados, no me consta, los estudiantes me han dicho que lo son, no tenemos pruebas”.

Ampuero considera que si piensan expulsar a los que bailan, tendrían que expulsar a todos los del frente que propiciaron el show. “La niña efectivamente salió y bailó e hizo un desmadre, pero es una víctima más porque la están cosificando y estaría mal que sea solo a ella a quien expulsen. ¿Dónde estaban los del frente? ¿dónde estaban los docentes? En ese momento, ¿dónde estaban las autoridades?, ¿dónde estaba la Corte? Expulsémonos a todos entonces, la joven es una víctima más de ese sistema”.

Además denunció que acaban de pasar dos semanas de campaña de shows similares a ese. “Parecía que estábamos pasando clases adentro de una discoteca. La Corte se aplazó, debió poner freno al principio. Y a mí misma me digo ¿dónde estaba yo?, ¿por qué no denuncié hace dos semanas esta forma de hacer campaña? Y también hay que decir que hay docentes que están detrás de este grupo que es parte de grupos de poder que están financiando todo”.

En la misma línea, el exdocente por 12 años de la universidad Édgar Lora reconció que si bien los alumnos que incurrieron en este tipo de baile son personas mayores y pueden rendir cuenta de sus actos y hacerse responsables, “el problema va más allá, hay una ausencia de contenidos ideológicos, la universidad está vacía, no tiene líderes capaces formados políticamente, intelectualmente y se ha convertido en un show barato donde los candidatos, los frentes y los ganadores se han acostumbrado a la prebenda. Uno escucha las propuestas de los candidatos y es para caerse de espaldas, no saben hablar, insultan, denigran, cuando deberían plantear nuevas carreras en función del siglo XXI, la universidad está estancada hace tiempo”.

Para Lora el baile de estos jóvenes no es más que el espejo de lo que pasa dentro de la ‘U’ y expulsarlos no es la solución porque es sancionar el efecto pero no la causa. “Es sancionar a una víctima de un sistema, lo que hay que hacer es revisar a fondo los estatutos, reglamentos. No pueden estrellarse con una pareja de jóvenes, por mala suerte había muchos celulares alrededor y ahora las redes sociales son implacables, no perdonan”.

Mañana hay elecciones

El lunes la Uagrm trabajará hasta mediodía, el Rectorado dictó una resolución para que se trabaje así porque por la tarde se van a adecuar los ambientes para tener todo listo para la elección del martes. A partir de las 3:00 se empezará a enviar el material electoral con resguardo respectivo a las provincias como Vallegrande, Yapacaní, Puerto Suárez y Camiri. A partir de las 7:00 se entregará el material electoral al jurado electoral en las 18 facultades de la capital. Y a las 8:00 se abren las puertas y habrá control para evitar que los universitarios ingresen con mochilas y bolsones.

Según información del presidente de la Corte Electoral, la zona universitaria ha sido declarada por el rector zona peatonal y no van a circular vehículos en el interior, tanto en la ciudad universitaria como en el campus universitario, solo habrá vehículos de la Corte llevando algunos insumos.

La votación comenzará a las 8:00 y lo único que tiene que llevar el universitario para votar es su carné de identidad. La universidad ha dispuesto mecanismos de seguridad internos, unas 200 personas, y además se ha pedido al comandante de la Policía apoyo.

A su vez los jurados electorales fueron capacitados por dos días, se habilitaron 80.000 estudiantes y 1.547 docentes para que elijan al candidato de su preferencia. Hay aproximadamente 346 mesas electorales habilitadas en capital y provincias. Como lo explicó Humberto Santos, de RRPP del Vicerrectorado, las elecciones son para ocho estamentos: ICU docente, ICU estudiante, ICU de base por la FUP (Federación Universitaria de Profesores), Centro Interno, Consejo de carrera, Consejo facultativo, FUL (Federación Universitaria Local) y Directiva de auxiliares de docencia.

“COMETÍ UN ERROR, YO Y QUIEN ESTUVO BAILANDO CONMIGO, PERO RECHAZO A AQUELLOS DUEÑOS DE LA MORAL”

“Hola, soy Erica Evelin Lazarte Flores, estudiante de nuestra Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Hace un par de días, en el marco de las campañas para elecciones estudiantiles en nuestra casa de estudios circularon unas imágenes y videos en los que lamentablemente me veo involucrada. Al respecto quiero manifestar dos cosas muy puntuales:

Primero: acepto que cometí un error, tanto mi persona como quien estuvo bailando conmigo, porque si algo debe quedar claro es que el exceso en esas acciones estuvo en ambos y no solo en mí, donde apuntan más, quizás porque soy mujer. En lo que me corresponde, una vez reconocida mi parte en este error, quiero pedir infinitas disculpas, primeramente a mis padres y mi familia toda, donde me inculcaron los valores y principios que por un momento defraudé.

Segundo: quiero expresar mi rechazo contra todos aquellos dueños de la moral intachable que no dudaron un segundo en destrozar mi imagen sin siquiera conocerme, condenándome sin misericordia a través de las redes sociales, compartiendo mi imagen acompañada de frases moralistas que guardaban un odio que lo disimulaban mayormente intentando mellar la imagen de nuestra universidad, cuando en el fondo sabían que el ataque era en mi contra, como ya lo dije, por el solo hecho de ser mujer. Pero hay algo aún más detestasble, todos aquellos politiqueros que aprovechándose de esta situación, a través de sus propias redes sociales demostraron su machismo pleno, no dudaron un segundo en usarme de manera cobarde para sus cochinos fines políticos en contra de uno y otro frente que no aceptaré más y anuncio que en caso de persistir en este acoso, tomaré las acciones legales debidas.

Vuelvo a resaltar, el centro de los ataques he sido yo y sin duda, aunque lo nieguen, es por el hecho de que soy la mujer, porque contra el varón que me acopañó no se ha dicho ni se dirá nada, porque en nuestra sociedad se usa el tema de la mujer como una bandera que todos dicen agarrar, pero la verdad es que nada ha cambiado ni cambiará, mientras se siga actuando como lo hicieron conmigo. Espero que esta carta nos permita reflexionar a todos, por mi parte tengo mi conciencia tranquila”.