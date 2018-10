Karen D., la mujer que denunció al diputado del MAS y presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Henrry Cabrera, por agresión física y psicológica, ratificó este miércoles que fue víctima de constantes agresiones durante el tiempo que convivieron como pareja.

La expareja del diputado Cabrera, durante una entrevista en Unitel, dijo que fue víctima desde hace un año y que no se animaba denunciarlo por que él ostentaba el poder del cargo político que tiene pero que, sin embargo, se animó a hacerlo gracias al apoyo de su familia.

Dijo que la última agresión grave que sufrió de manos de Cabrera fue en agosto. "Ni siquiera discutimos, simplemente me empezó a golpear, aquella vez me golpeó con su puño, en otras ocasiones siempre él me golpeaba con su cinturón. Él es una persona celosa y posesiva", declaró Karen en el programa La Revista.

Te puede interesar : Denuncian por violencia al diputado Henrry Cabrera

La mujer decidió acudir ayer a la Unidad de Víctimas Especiales (UVE), a sentar la denuncia contra Cabrera; sin embargo, lamentó que en la institución le dijeran que deberían aguardar un tiempo y afirmó que en la Casa de la Mujer no le dieron seguimiento a su caso, pese a estar al tanto.

"En primera instancia acudí a la Casa de la Mujer, me ayudaron con mi denuncia, más no le han hecho un seguimiento a mi caso, ayer senté mi denuncia ante la UVE donde me dijeron que debo esperar 72 horas, cuando sabemos que a esto se le debe dar curso rápido", agregó.

La tarde de ayer, al ser contactado por EL DEBER, el diputado Cabrera negó todo y dijo que no podía hacer más declaraciones porque se encontraba en una reunión en La Paz.

Sin embargo, el diputado confirmó a EL DEBER Radio que en las próximas horas brindará una conferencia de prensa.