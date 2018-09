Tras toma de la 'Gabriel', universitarios piden que no se tome represalias

Por cuarto día consecutivo, los estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), no han pasado clases debido a que sus predios están tomados por representantes y miembros de la facultad de Humanidades y de Tecnología que han sumado esfuerzos para plantear una agenda de necesidades al rector que va desde la asignación de mayor presupuesto, carga horaria, mejoras en la infraestructura y real

Algo que también solicitan como un punto de 'destrabe' es que se elimine cualquier tipo de represalias académicas y jurídicas en contra de dos alumnos de la carrera de Actividad Física que fueron señalados como los instigadores de que se hayan cerrado los accesos en primera instancia.

Cabe recordar que los universitarios de esta carrera exigían el pago de las horas trabajadas para sus docentes, los mismos que decidieron no asistir a clases hasta que no se les cumpla, una acción que también repercute en los estudiantes pues no pasan clases desde inicio de semestre (agosto) y corren el riesgo de aplazarse en todas las asignaturas.

El rector en ejercicio, Osvaldo Ulloa, manifestó hoy de que por los días en los que ha estado cerrada la universidad, se han visto perjudicados todos los administrativos que ven retraso en su trabajo como también las labores académicas. Dijo estar dispuesto a buscar una solución al conflicto por lo que hizo un llamado al diálogo.