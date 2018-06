La ciudad amanecerá bloqueada. Representantes del transporte urbano en Santa Cruz de la Sierra apoyados por los vecinos y comerciantes de los puestos fijos de La Ramada, bloquearán por lo menos seis intersecciones dentro del cuarto anillo, desde las 6:00 hasta las 11:00.



Para que la ciudadanía tome sus previsiones, los puntos de bloqueo estarán situados en la avenida Virgen de Cotoca y cuarto anillo, Cristo Redentor y cuarto anillo, San Aurelio y cuarto anillo, en la Tres Pasos al Frente y segundo anillo, doble vía a La Guardia y segundo anillo y en la antigua terminal de buses.



Los transportistas demandan una reunión con el alcalde Percy Fernández para discutir el plan de reordenamiento que lleva adelante la Alcaldía en el mercado La Ramada. De no ser escuchados, irán radicalizando sus medidas.



Mario Mercado, dirigente del sector de choferes y dueños de micros, explicó que lamentablemente tuvieron que recurrir a esta medida de presión para ver si son escuchados por el alcalde, a quien culpó directamente del bloqueo, pero dejó claro que este será pacífico y que no provocarán a la policía.



Pidió disculpas a la ciudadanía porque si bien son los que más sufren el perjuicio por la medida, también el sector del transporte, que son parte del pueblo, se sienten burlados y perjudicados.



Rolando Ribera, secretario municipal de Movilidad Urbana, que es resistido por los transportistas, manifestó que no hay razón para la movilización, puesto que se han cursado no una, sino varias invitaciones al diálogo, a fin de conocer la propuesta que tienen los transportistas.



No obstante, Mercado afirmó que de diferentes formas le hicieron conocer que no van a reunirse con él, porque les ha mentido y ha faltado a la verdad. Además, critican su decisión de quitar los carriles para transporte público para convertirlos en espacios de parqueos momentáneos. Por lo que solo levantarán sus medidas de presión cuando se sienten a conversar con Fernández.



“El alcalde no ha querido atender a nuestro sector, no tiene la voluntad de escucharnos y conocer nuestra molestia, nuestras propuestas y nuestra verdad”, resaltó Mercado, a lo que Ribera respondió que el burgomaestre tiene secretarios, y a él lo designó para que los atienda y una vez tratada la parte técnica con su persona, recién verán la forma de dialogar con la primera autoridad municipal.

Garantizar el libre tránsito

Ribera señaló que a las 7:15 sostendrá una reunión con el comandante de la Policía, Alfonso Siles, para garantizar la libre locomoción de los ciudadanos. “Hemos entregado como prueba que no hay justificativo para la medida, una serie de invitaciones a los dirigentes del transporte, por lo tanto no tiene razón de ser esta medida.



A su vez, Siles expresó que ya había ordenado a Tránsito que tome los recaudos necesarios para hacer los cortes y desvíos, una cuadra antes de donde van a estar los bloqueos. De todas formas, hizo un llamado a la conciencia de los transportistas para que no hagan esto porque perjudican a la población.



“Instalaremos el diálogo en todos los puntos de bloqueo con los comandantes de las estaciones policiales integrales (EPI) que se encuentran en esas jurisdicciones para que levanten la medida. No vamos a intervenir, solo hablaremos y veremos hasta qué punto acceden. La Policía está acuartelada, atenta a cualquier situación que pudiera ocurrir”, apuntó.