Transportistas declaran la guerra a ley no consensuada sobre el BRT

Una masiva manifestación de propietarios y choferes del transporte público urbano sindicalizado salió a las calles ayer, desde el Parque Urbano hasta el Concejo Municipal, para protestar contra el municipio que ha reiterado que el lunes comenzará las obras de reacondicionamiento del primer anillo, para separar un carril exclusivo destinado al nuevo tipo de bus de pasajeros, el BRT.

Entre los cánticos que coreaban, y también se leían en las pancartas, estaban el pedido al alcalde Percy Fernández para que destituya al secretario de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, al que no consideran un portavoz válido por cuanto lo acusan de haberles mentido en la explicación del proyecto de ley de movilidad urbana, en especial en el punto referido a la prestación del servicio, toda vez que ahora la municipalidad está haciendo conocer que serán licitadas las líneas de micros del primer anillo y del eje norte-sur.

El aludido Ribera dijo que no le molesta que pidan su destitución, pues lo han hecho una docena de veces, lamentando que los transportistas prefieran salir a las calles a insultar y no buscar el diálogo. Agregó también que no dará marcha atrás y seguirá con el calendario de construcción de las vías para el BRT, que tiene previsto iniciar la obra desde el lunes.

A su turno, la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, aseguró que esta semana será tratada la Ley de Movilidad Urbana en el pleno del organismo deliberante porque se busca un servicio más rápido, más cómodo, más moderno, y que también sea inclusivo. “No tuve miedo al traslado de mercados, pueden quemar muñecos, pero la norma se actualizará luego de 19 años”, anotó Sosa.

Vigilia y paro

El ejecutivo del Sindicato de Micros Santa Cruz, Aldo Terrazas, criticó a la Alcaldía por no cumplir la Ley Nacional del Transporte, en la cual se garantiza que su sector debe prestar el servicio de transporte urbano.

“Nos oponemos a esa ley municipal porque no fue la que consensuamos 20 artículos, tampoco se tomaron en cuenta las medidas del BRT y el pasaje seguro que va a subir a Bs 6”, indicó.

Terrazas anunció que el lunes van a madrugar en el primer anillo para no permitir el inicio de los trabajos; no descartó que en esa jornada haya un paro general, donde los micros no saldrán a trabajar.

El diputado por el MAS y ex dirigente transportista, Mario Guerrero, manifestó que el BRT no tiene sustento técnico por cuanto la Alcaldía no contrató a expertos en vialidad. “Si tiene que correr sangre, va a correr sangre, pero vamos a defender la inversión de más de $us 300 millones que hizo nuestro sector para adquirir 2.500 buses”, agregó Guerrero.

En la manifestación

Relocalizados

El término, que fue muy usado en la segunda mitad de la década de 1980, salió a relucir en las pancartas de la marcha, ante la implantación del BRT.

A medias

El transporte se redujo a la mitad en la mañana de ayer, pues los choferes acudieron a la marcha, en defensa de sus micros.

Inversión

Los transportistas aseguran que han invertido $us 300 millones para cambiar los buses; ahora están temerosos de ser sacados del negocio.

Norma

El Concejo se prepara para aprobar esta semana la Ley de Movilidad Urbana, para respaldar la reconstrucción del primer anillo.