Los afiliados a la Federación Departamental de Cooperativas de Transporte Santa Cruz (Fedectrans), en asamblea realizada el sábado, definieron llevar a cabo un bloqueo indefinido de las carreteras, a partir de este martes 11 de diciembre, para exigir la abrogación de la ley municipal 981, que les prohíbe instalar paradas dentro del segundo anillo de la capital cruceña.

Julián Villca, representante del Transporte Unido de Yapacaní, explicó que en el caso de su sector el bloqueo empezará a las 6:00 de la mañana y que los puntos de bloqueo en Santa Fe, Warnes, Montero y otras zonas.

Según Villca, esta federación está preocupada y molesta porque hasta el momento no han tenido una respuesta favorable de la Alcaldía cruceña a su pliego petitorio, por lo que decidieron retomar el cerco a Santa Cruz. “Estamos pidiendo que otros sectores se sumen a nuestra movilización, porque los perjudicados con esa ley no solo somos nosotros, sino también los usuarios, porque para llegar a sus destinos tendrán que tomar dos o tres vehículos”, expresó.



El dirigente indicó que mientras el gobierno municipal no construya las terminales para el servicio intermunicipal e interprovincial, no deberían retirar las paradas que están en la zona céntrica.

Por su parte, autoridades municipales invitaron a los dirigentes de Fedectrans a retomar el diálogo, pues la anterior semana sus dirigentes se retiraron de la reunión después de dejar el documento con sus principales demandas, rechazando así el diálogo, según informó Rolando Ribera, secretario de Movilidad Urbana de la comuna cruceña.