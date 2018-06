Transporte público bloquea exigiendo paso por la Grigotá

El transporte público urbano se moviliza hoy con un bloqueo en el segundo anillo de la avenida Grigotá, por lo que el servicio de micros se verá disminuido.

El dirigente y diputado por el MAS, Mario Guerrero, explicó que esta movilización es para exigir la atención del alcalde Percy Fernández, ya que piden que se habilite el paso por la av. Grigotá, pero no son escuchados.

Guerrero explicó que desde las 6:00 se cerrará el tráfico en el segundo anillo y av. Grigotá. Dueños y choferes se concentrarán allí para bloquear, por lo tanto, el servicio del transporte público será irregular.

Guerrero precisó que la medida es contra el cierre de la avenida Grigotá, ya que en esta vía se habilitará espacio para el parqueo de movilidades particulares y los microbuses deben desviar por calles aledañas. Desde hace más de un mes, el tráfico en la zona fue cortado, como parte del ordenamiento del comercio en el antiguo mercado La Ramada y ellos exigen que el alcalde Percy Fernández los atienda. “En ninguna parte del mundo destinan para estacionamiento. Las avenidas son para transitar. Como transporte público exigimos que abran un carril para que los micros puedan circular y transportar a nuestros usuarios”, manifestó Guerrero.



Los transportistas también rechazan el plan de movilidad urbana, que, según sus dirigentes, no ha sido consensuado con el sector y, además, exigen que simplifiquen los trámites para el pago de impuesto.



A su vez rechazan el plan para hacer respetar las paradas de micros, ya que los ‘refugios’ no son seguros para los pasajeros y el plan tampoco fue consensuado con ellos, dijo Guerrero.



Sobre este tema, el secretario de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, que ayer se reunió con los dirigentes del transporte interprovincial e intermunicipal, explicó que se desarrollan mesas de trabajo para hacer viable el ordenamiento de la ciudad.



Manifestó que sigue abierta la invitación al transporte público urbano para dialogar, que, según dijo, se les ha hecho llegar en cinco oportunidades. “No es la manera de intentar doblar la ley o la normativa, a través de estas medidas, porque ya no se consigue nada a través de esta vieja práctica de bloquear e imponerse a la fuerza”, cuestionó. Insistió en que el transporte público urbano necesita un ordenamiento.

División



El dirigente Róger Gonzales, en representación de la Federación 16 de Noviembre, señaló que el diputado Guerrero no es dirigente del transporte, y que simplemente busca protagonismo.

Por su parte Guerrero también reprochó la actuación de Gonzales, pues dijo que ha sido desconocido por su sector.

En la jornada

Concentración

Será en la rotonda del Chiriguano, segundo anillo.



Movilización

Estiman concentrarse entre 8.000 y 10.000 transportistas.