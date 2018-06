Transporte anuncia bloqueo en el segundo anillo y av. Grigotá

El transporte público urbano de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra mañana tiene previsto un bloqueo en el segundo anillo de la avenida Grigotá en rechazo al plan de reordenamiento que encara la comuna cruceña en el sector de La Ramada.

El secretario del Sindicato de Micros Santa Cruz, Aldo Terrazas, explicó que llegaron a esta situación por la negativa del alcalde Percy Fernández de recibirlos, para analizar la circulación en esta avenida. Consideran que es un error que se elimine el ingreso de micros a esta zona comercial.

Mañana la protesta iniciará a las 6:00, por lo que piden a los usuarios tomar sus precauciones porque no habrá paso en esa zona durante toda la jornada. Además, dijo que el servicio del transporte público será irregular y tal vez se trabaje con solo el 50% de su flota. “Hemos esperado 72 horas y no hemos tenido respuesta, porque una avenida cuando tiene un uso comercial no puede pasar a un uso turístico”, indicó Terrazas.

Por su parte, el diputado Mario Guerrero indicó que sus demandas no solo contemplan el problema de la Grigotá. También se exige analizar el tema de las paradas para el transporte público que se han colocado en el segundo anillo. A su criterio hay muchas cosas que corregir, porque están disconformes con el plan que ha marcado la repartición de Movilidad Urbana.

Desde la Alcaldía, a través de la Secretaría de Movilidad Urbana, han convocado en varias ocasiones al sector del transporte público; sin embargo, los choferes se niegan a reunirse con el responsable de esta dirección y piden un encuentro con el alcalde.

El conflicto entre transportistas y el gobierno municipal se generó tras la determinación de prohibir el paso definitivo de micros por la avenida Grigotá, que se encuentra en proceso de rediseño con carriles para el transporte privado y dos vías para bicicletas.