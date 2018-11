Transporte acata de mala gana la restricción de ingreso a mercados

Desde hoy, los sábados y domingos, de forma temporal, el transporte público no podrá ingresar a los antiguos mercados Los Pozos, La Ramada y la rotonda del Plan Tres Mil, prohibición impuesta por la Ley Transitoria 981. La medida, ampliamente resistida por los representantes del transporte urbano, intermunicipal e interprovincial, se va a ejecutar y no hay vuelta atrás, así lo dejó en claro la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa.

La reciente ley obedece a la necesidad de mantener el orden en estos centros de abastecimiento, evitar nuevos asentamientos de ambulantes e incentivar a que la ciudadanía se vuelque a los nuevos mercados. Empero, los transportistas, en desacuerdo con la ley, lanzaron ayer su advertencia. Róger Gonzales, líder de la Federación 16 de Noviembre, manifestó el rechazo unánime de todo el transporte interprovincial a la ley promulgada por el Concejo Municipal. “Si ellos la implantan, nosotros desde el lunes bloquearemos la ciudad de Santa Cruz, en las carreteras, en los cuatro puntos cardinales, de persistir, y no convocarnos a consensuar”.

Detalló que les afecta la ley porque prohíbe entrar a sus paradas. “Tenemos nuestra propia infraestructura, la mayoría de nuestras paradas tienen sus terminales donde nos quieren prohibir, todo eso tiene su costo. No nos vengan a decir que estamos saturando la calle porque no estamos vuelteando buscando pasajeros; la mayoría, el 90% de nuestro servicio, está dentro de un parqueo y el usuario entra y busca el mejor recorrido”.

Por su parte, Aldo Terrazas, del Sindicato de Micros Santa Cruz, que acudió ayer por la mañana a una reunión en Parques y Jardines y en la que participaron los concejales, la presidenta del Concejo y representantes de los gremialistas que están de acuerdo con el ordenamiento de los mercados, abandonó la reunión luego de tres horas de diálogo estéril. Horas más tarde, luego de sostener un ampliado con su sector, informó que decidieron cumplir la Ley Transitoria, que les prohíbe el ingreso a las vías públicas recuperadas, y van a utilizar los desvíos, pero también van a dejar de ir a los nuevos mercados los sábados y domingos. “Vamos a cumplir la ley, no nos queda otra porque si no, nos multan, pero la vamos a vetar jurídicamente. También hemos decidido que nos retiramos de los nuevos mercados Los Pozos, La Ramada y el Abasto los días sábado y domingo (mientras dure esta Ley Transitoria). Estoy hablando de las 26 líneas de La Ramada, las 26 del Abasto y las 16 de Los Pozos”, informó.

La Alcaldía no va a retroceder

La presidenta del Concejo informó que se ha instalado por tiempo y materia una comisión mixta. “En nuestra política de puertas abiertas recibimos al sector transporte sindicalizado y al sector gremial para atender sus demandas y poder devolver a Santa Cruz la tranquilidad que siempre la ha caracterizado. Los transportistas aseguraron que esta es una ley que atenta contra el sector, pero el secretario municipal de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, explicó de manera técnica el objeto de la ley e indicó que solo hay una variación de algunas cuadras en su recorrido y que no se les está coartando el derecho al trabajo”.

Sosa lamentó que no se llegó a ningún acuerdo y que el sector transporte se haya retirado de la reunión sin ofrecer garantías del servicio de transporte público para los nuevos mercados. “Como Concejo Municipal vamos a seguir sosteniendo que la ley se cumple y no se debe discutir. No queremos que se repitan hechos de violencia en el mercado La Ramada, queremos preservar la vida y la seguridad de todos los vecinos y no vamos a caer en chantajes, exhortamos al diálogo al sector del transporte público urbano de la ciudad. Queremos una ciudad limpia, ordenada y segura”, resaltó.

Ribera, de Movilidad Urbana, agregó que la Ley 981 ordena que tampoco se podrán parquear vehículos privados, los cuales se transforman en tiendas móviles en las zonas recuperadas.

Herland Camacho, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ultimó detalles de lo necesario para moverse permanentemente y hacer control efectivo en estos tres mercados, poniendo menos énfasis en el antiguo Los Pozos, pues este estará abocado todo el fin de semana a tareas de limpieza y a su vez corroboró que contarán con el apoyo de la Policía.

Ribera informó de que ya están disponibles los vehículos, refrigerios para el personal y los dispositivos para los que se queden a montar guardia por la noche.

En la reunión sostenida en Parques y Jardines con los gremialistas y transportistas, estos últimos reclamaron: “Tienen un problema con un sector gremial que no obedece y desordena y nos involucran a nosotros”, en palabras de Terrazas.

Por su parte, diferentes gremialistas que venden en los nuevos mercados y que se hicieron presentes en las puertas de Parques y Jardines reclamaron por estos “malos transportistas” que no quieren el reordenamiento de la ciudad. “El gremialista no quiere ser mirado como basura social, de lo ilegal hemos pasado a lo legal, por eso estamos agradecidos con nuestro alcalde, queremos reordenamiento”, gritaban en las puertas.

El dirigente gremial Róger Labardens pidió a los transportistas: “Por favor, dejen ordenar el mercado viejo La Ramada, solo cambiando ligeramente su ruta por unas semanas los sábados y domingos, días en que los malos comerciantes se asientan. También les pedimos que ingresen a los nuevos mercados, son de vital importancia para que haya el flujo de visitantes”.

A su turno, el concejal Tito Sanjinez manifestó que “este pueblo ya no quiere desorden, lastimosamente hay malos dirigentes gremiales (que no acatan el reordenamiento)... queremos ordenar; a ustedes, señores transportistas, no se les está privando del trabajo ni perjudicando su economía. Demuéstrenme cuánta pérdida les causa estos desvíos temporales por fin de semana. ¿Están perdiendo más de la mitad de su renta? Primero está la ciudad que ustedes, que son operadores privados del transporte, veo chantaje y presión”.

A su turno, la diputada nacional Jaquelín Miranda, que también es gremial, denunció que el transporte no está pasando por La Ramada nueva: “Yo vendo ahí, con Movilidad Urbana confirmamos que las líneas autorizadas no cumplen, no van, y por lo tanto no comen y no dejan comer porque hay otros sindicatos que quieren ingresar a los nuevos centros de abastecimiento y ustedes no lo permiten. Cumplan la Ley Transitoria, viene Navidad y se nos viene un caos, hay nuevos gremialistas que ya quieren asentarse”.