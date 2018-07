Trabajadores ponen en duda sustento legal de despidos en la Alcaldía

El conflicto laboral por el despido de funcionarios de la Alcaldía continúa. Para el próximo viernes, la Dirección del Trabajo ha convocado a una audiencia para que ambas partes puedan buscar una solución a este problema que derivó en la paralización de actividades en guarderías y centros de atención, así como en protestas callejeras protagonizadas por padres de familia y por los trabajadores despedidos.

Freddy Rojas, presidente de la Asociación de Profesionales del municipio, indicó que esperan saber cuál es el sustento jurídico con el que el municipio se apoyó para realizar los despidos, los mismos que considera fuera de norma ya que, según su institución, se despidieron a personas con discapacidad, lactantes, e incluso personas con problemas oncológicos, un grupo que está "protegido por ley".

"Queremos ver en qué respaldo legal se basaron para despedir a los funcionarios. Nosotros argumentaremos de que no pudieron haber despidos a compañeros con discapacidad, lactantes, la ley los protege", insistió.

Alexander Huertas, secretario de conflictos de trabajadores municipales, dejó en claro que el problema de fondo es que se despidieron a 215 profesionales con ítems, situación que ha violentado la Constitución; al margen de que muchos de ellos tenían entre 10, 15 y hasta 20 años de trabajo en la comuna.

"El Ministerio de Trabajo hizo la conminatoria para el 1 de agosto para que lleguemos a una situación de conformidad. (Cuando se procedió a los despidos) se olvidaron de la parte social, de la parte humana y la sociedad ha reaccionado", aseguró e hizo referencia a las protestas de padres de familia que no querían que las 'tías' sean removidas.

Ambos coincidieron en que no se cumplieron los procedimientos para cesar a los funcionarios y que para empezar no se respetó su contrato, no hubo llamadas de atención previas ni por falta grave, falta gravísima o sumarios informativos por lo que no hubo un proceso previo.

Abren guarderias



Paúl Cortez, secretario de Desarrollo Humano de la Alcaldía, informó que actualmente las 31 guarderías municipales tienen una atención normal. Este martes se abrió la del barrio Magisterio, una acción que expresamente solicitó el alcalde Percy Fernández y para la cual se recontrató a las 13 tías que los padres de familia exigían que se mantengan en sus funciones.