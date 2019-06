Los constantes embotellamientos que se generan en horas pico en las avenidas del municipio cruceño, se deben a que por mes se da un promedio de 1.400 nuevos motorizados. Y, para que circule un vehículo, necesariamente debe contar con un par de placas en buen estado, una para adelante y otra para la parte posterior, pues en caso de algún accidente se constituyen en la cédula de identificación del automotor.

La Secretaría Municipal de Recaudaciones (SER), hasta el 31 de mayo, tiene registrados 362.370 vehículos, pero por las calles de Santa Cruz de la Sierra se estima que circulan más de 150.000 motorizados que están registrados en los municipios vecinos, incluso en otros departamentos.

Sin embargo, muchos propietarios no están al día en sus tributos, fue por ello que, hasta antes de 2015, cuando salió una norma municipal que lo prohíbe, era común el decomiso de las placas, como una forma de presión.

Es por esta razón que hasta hoy existen 25.000 placas almacenadas en una oficina especial en SER; de las cuales, la mayoría fueron quitadas por adeudar impuestos y el resto por haber cometido infracciones al parquear.

El responsable de este depósito es Alfredo Rodríguez Maldonado, que explicó que ha clasificado las chapas por orden numérico, seguido de las letras del abecedario, para encontrarlas con facilidad cuando sean reclamadas por los propietarios.

Muchos dueños de vehículos, como Jorge Ruiz, han dado por perdidas sus placas, pues hay almacenadas desde hace 20 años.

“En 2002 me quitaron la placa trasera porque en el sistema aparecía que debía impuestos, siendo que me había sometido a un plan de pagos. Cuando terminé de cancelar me presenté en Sisteco (la antigua oficina impositiva), pero nadie me supo decir dónde estaba mi placa. Es una sorpresa haberla recuperado, luego de 17 años”, expresó Ruiz.

Deterioro

Pero, los problemas de las placas no son solo el decomiso por parte de la autoridad municipal, también se debe al robo o al extravío, y al deterioro por causa del clima o los accidentes viales.

El Registro Único para la Administración Tributaria (RUAT), es la institución encargada, a escala nacional, de dotar las matrículas vehiculares en todos los municipios, el cual usa un sistema de asignación de números y de letras de cada placa, respondiendo a un código alfanumérico que se genera automáticamente.

“Las placas se fabrican en láminas de aluminio, cubiertas con cinta retrorreflectiva para que sean visibles de noche; además, tienen fondo blanco y bordes azules. La garantía mínima de duración es de cinco años”, explicó Nancy Bolaños, directora ejecutiva del RUAT.

Juan Pablo Claros, del Departamento de Vehículos de SER, indicó que, en caso de deterioro de la chapa por despintado, por rajadura o por abolladura por causa de un choque, se puede pedir el duplicado, cuyo trámite se hace en la oficina municipal y en Diprove de la Policía.

Aparte de presentar la documentación, como la póliza de importación, carné de propiedad y de registro en el RUAT, además de los documentos del propietario, en SER se debe pagar Bs 327, si es vehículo de cuatro ruedas, y Bs 164, si es motocicleta.

Mientras que en Diprove, el subdirector, Edmundo Fuentes, refirió que se debe depositar a la cuenta Nº 10000004584674, Bs 70 por concepto del extravío y Bs 110 para la prueba de autenticidad con el revenido químico, trámite que no debe durar más de 72 horas.

En caso de robo también se debe pedir el duplicado, aparte de la carta de solicitud ante el director de Diprove, Carlos Fernández, y la respectiva denuncia.

Asimismo, Claros anotó que a la chapa duplicada se le agrega un número pequeño al lado de los cuatro dígitos grandes. “Si es la primera vez que la placa es duplicada llevará el 1, y así sucesivamente”, acotó.

En lo que respecta a los registros de vehículos cero kilómetros, realizados por las casas importadoras, la cifra es variable. “En noviembre de 2017 hubo 1.386 autos, frente a 1.584, en abril; y 1.293, en mayo de este año. El costo de la placa es Bs 739”, acotó Claros.