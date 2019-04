Telemaratón Davosan, la iniciativa que salva vidas

La Telemaratón Davosan, que busca recaudar fondos para ayudar con medicamentos a los más necesitados, inició ayer a las 10:00 y terminó a las 23:00. Se realizó en el coliseo del Colegio La Salle y fue transmitido por el canal de televisión Gigavisión.

Este año, la iniciativa busca recaudar alrededor de $us 200.000 destinados a la ayuda social para salvar vidas porque cada vez hay más enfermos, dijo la presidenta de Davosan, Dora Luz de Dávila.

Durante todo el día un sin número de artistas locales y nacionales subieron al escenario de la Telemaratón para aportar con su talento y decirle a la población: “Si yo puedo, tú también puedes”.

Aunque esta actividad de recaudación es solo una jornada, el resto de los días estamos tocando las puertas de los empresarios e instituciones para que nos ayuden, señaló la voluntaria.

“Un empresario que visitamos me dijo que conoce nuestra labor y por eso nos iba a donar $us 20.000, pero no quiso que publiquemos su nombre. Me siento muy agradecida por la respuesta de la gente de buen corazón”.

El gasto mensual de Davosan asciende a $us 90.000, por lo que todo el tiempo requiere de donaciones. La ayuda se puede hacer mediante depósitos en el Banco Mercantil Santa Cruz.

Al cierre de esta edición, a las 19:00 horas, la recaudación superaba los $us 150.000.