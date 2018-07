‘Techo ‘e paja’ cumplió casi 28 años de los 30 a los que fue condenado

El juzgado Tercero de Ejecución Penal de La Paz, reveló el cómputo de la pena cumplida por Jorge Roca Suárez, ‘Techo ‘e paja’, que llegó a Bolivia el 17 de abril tras haber cumplido casi 28 años de prisión en la cárcel de Taft en California (Estados Unidos) por el delito de conspiración en la fabricación de cocaína, de evasión de impuestos y de exportación de dinero.

La documentación recibida y radicada en el juzgado, señala que el sentenciado ingresó a la cárcel de Taft el 13 de diciembre de 1990. La condena que recibió es de 365 meses, pero hasta el 27 de junio de 2018 Roca Suárez había cumplido 330 meses y 12 días, es decir, 27 años, 6 meses y 15 días y por el momento está cumpliendo los más de dos años restantes en el penal de San Pedro.

El monitoreo oficial emitido por el penal de Taft, con el registro 94824 de Jorge Roca Suárez, señala que el inicio del computo de sentencia es el 27 de septiembre de 1993, que el término total del servicio es de 365 meses y que significan en tiempo real de 30 años y 5 meses.

El fallo que tiene la firma del juez Leonard A. Brosnan Clerk en sus partes sobresalientes establece que “en cumplimiento con el acto de reforma de sentencia de Ley de 1984 , es la decisión de la Corte que el acusado sea remitido a la custodia del departamento de prisiones para ser detenido por un periodo de 365 meses con respecto al primer cargo de sentencia primera superior. Posterior a cumplir su sentencia, el acusado deberá ser puesto en libertad condicional y supervisada por cinco años con respecto al primer cargo de sentencia”.

EL DEBER llegó hasta la clínica Virgen de Asunción de La Paz donde Jorge Roca está internado por problemas de su salud desde hace una semana. Sus custodios de San Pedro permanecen atentos a quienes van a conversar con él, aunque principalmente es visitado por sus familiares, especialmente su hija Rocío Roca. Los médicos lo valoran y hacen análisis para posibles intervenciones debido a problemas de asma crónica, pulmonar y próstata.

En busca de su libertad

Su abogado Fernando Mealla asegura que a Jorge Roca ya le corresponde la libertad condicional. “Está 27 años preso, de acuerdo a la sentencia debería permanecer en el penal de Estados Unidos 25 años, pero cinco corresponden a la condicional, está más de 27 años. Si tomamos en cuenta las leyes bolivianas tendrían que rebajarse la tercera parte de la pena impuesta, vale decir 30 años menos una tercera parte, debía salir a los 20 años. Por cualquiera de los lados le corresponde la libertad”, indicó el jurista.



Además, aseguró que no hay ningún proceso en contra de su cliente en Bolivia y por humanidad debe ver a su padre, de 94 años, que está postrado en cama.

Jorge Roca: EEUU me usó de trofeo en su lucha antinarcóticos junto al general Noriega y Pablo Escobar

Jorge Roca en su pieza de la clínica, tras ser valorado por los médicos, se sinceró y reveló algo de lo que él considera su historia. Recordó su detención hace casi 30 años en Los Ángeles, Estados Unidos.



Dijo que en los años 90 el expresidente de Estados Unidos, George Bush, lo usó para hacer creer que estaba haciendo buena letra en su lucha contra el narcotráfico a escala mundial, porque necesitaba ganar otras elecciones. También citó que hizo lo mismo con el expresidente de

Panamá el general Manuel Antonio Noriega y el otrora capo narco colombiano, Pablo Emilio Escobar Gaviria.

‘Techo ’e paja’ dice que “esta historia es verdadera, por eso te lo cuento. Me hicieron tres juicios, en dos no lograron probar nada, me acusaron del delito de manufacturas de cocaína y me quitaron todos mis bienes. Yo fui ganadero, nunca me probaron nada, fue un abuso”, recuerda.



Dijo que a Noriega Estados Unidos lo detuvo y lo extraditó, no así a Pablo Escobar. Noriega fue militar y político panameño, dictador entre 1983 y 1989, cuando fue removido por Estados Unidos durante la invasión a Panamá y condenado a 40 años de cárcel. Pablo Escobar fue narco y político del Cártel de Medellín. Murió a tiros sobre un tejado cuando escapaba en la década de los años 90.