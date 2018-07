Taxistas acusan a Uber y Easy Taxi de 'avasalladores'

"Estamos siendo avasallados por instituciones extranjeras, como Uber y Easy Taxi, transnacionales que han venido a Bolivia a satanizarnos", manifestó Carlos Mamani, dirigente de los taxistas de Santa Cruz, a EL DEBER Radio y denunció que nadie controla a este tipo de servicios.

A estas empresas, indicó Mamani, nadie las controla, no tienen ningún identificativo, no tributan, no tienen licencia de funcionamiento, ni otros requisitos. Específicamente, el dirigente dijo que su sector está sufriendo "un atentado" de competencia desleal "por la empresa transnacional que es Uber".

"Pueden ser autos con vidrios polarizados, con SOAT de auto particular, muchachos irresponsables, no tienen las características que un taxista tiene que tener", criticó a tiempo de descalificar la labor del municipio cruceño. "Hace 5 años venimos pidiendo que nos registremos, nos identifiquemos y no lo hacen. Cualquier persona pone su letrero de taxi y sale a trabajar".

Este viernes tienen un encuentro de la dirigencia para identificar a los taxistas, pintar el vehículo, tener una matrícula única del taxista y el Tarjeta de Identificación del Conductor (TIC).

Bajaron los ingresos

La ganancia de los taxistas "ha caído abismalmente" en los últimos dos años, manifestó Mamani y atribuye la baja de ingresos a las empresas Uber e Easy Taxi.

A decir del dirigente hay 60.000 taxis y radiotaxis en la capital cruceña.

Mamani advierte que si la Alcaldía no regula esta situación, ellos dejarán de tributar.