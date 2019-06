Más de dos años después del violento asalto al vehículo de transporte de valores de Brinks (el 30 de marzo de 2017), sobre la carretera Bioceánica a pocos kilómetros de Roboré, Mariano Tardelli por primera vez accedió a contar su verdad.

EL DEBER habló con el hombre que fue capturado con una herida agusanada en el hombro, producto de un impacto de bala. Ahora luce tranquilo, seguro de sus palabras, dispuesto a ser condenado por el asalto, aclarando que no participó del hecho pero admitiendo que alquiló su hacienda a los atracadores (cinco brasileños), y en puertas del juicio que la Fiscalía le sigue a él y a otras cinco personas.

Tardelli no se guardó nada y desde su celda en la Felcc, donde debe estar hasta que culmine su juicio a cambio de su encierro en Chonchocoro (La Paz), dijo que los $us 250.000 y Bs 2,6 millones robados se quedaron en su hacienda, que no fueron quemados (aunque un peritaje fiscal reveló que hubo algunos vestigios de la posible quema), que él no es del PCC, que es un ganadero exitoso y que todo lo que se dijo de él lo inventó Gonzalo Medina, “para tapar su fracaso por no haber podido detener a los verdaderos asaltantes”.

Lo acusan de participar en el atraco al vehículo de Brinks, ¿qué puede decir al respecto?

Yo tuve una mínima participación, porque solo alquilé por tres días mi hacienda a los brasileños, que me dijeron que venían a Bolivia para comprar oro. Hice un acuerdo por 5.000 reales, sin firmar ningún tipo de contrato.

Durante su audiencia cautelar en 2017, usted declaró que un grupo de brasileños llegaron a su hacienda con armas y el dinero robado, ¿cómo sucedió esto?

Sí, eso fue después del atraco, pero aclaro que yo no participé, porque en ese momento estaba en el campo. Tampoco estuvo implicada mi esposa, (Nataly Cuéllar Franco) porque ella estaba en Santa Cruz, estudiando en la universidad.

Cuando estaba en mi hacienda, los cinco autores del atraco llegaron armados y con una bolsa de dinero y uno de ellos, que parecía ser el jefe, me dijo lo que habían hecho (atracar el vehículo de Brinks) y que por eso nadie podía salir de la hacienda. Yo no salí, los obedecí, porque tenía miedo de que ellos me hagan algo.

¿Usted conocía a los autores del atraco?

No, solo sabía sus apodos y ya ni los recuerdo, pero sé que ellos eran brasileños, porque me contactaron en la frontera para el alquiler de mi propiedad de 5.000 hectáreas, que valía $us 2,5 millones. No necesitaba dinero.

La Fiscalía presentó una nueva acusación en su contra por tentativa de asesinato, porque supuestamente participó en el enfrentamiento donde hirieron a cinco policías, ¿cómo se defenderá de esta nueva sindicación en su contra?

Yo estuve toda la noche esperando que los brasileños se fueran con su plata y sus armas. Sin embargo, la Policía llegó en la madrugada, entre cinco o seis, y cercaron todos los accesos a mi hacienda. En ese momento mis compatriotas gritaron: “La Policía, huyamos”. Yo salí desarmado y levantando las manos para explicar todo, pero los policías empezaron a “echar plomo” sin hablar, ni escucharme.

¿La Policía respondió a los disparos de los atracadores?

No, no, los atracadores se quedaron en la casa y solo la Policía abrió fuego contra mí y me hirieron en el hombro derecho, por lo que caí y estuve en el suelo mientras ellos seguían disparando. Luego me arrastré hasta la casa y todos se dieron cuenta que los policías no querían aprehenderlos, sino matarlos. Allí, desde adentro, yo pedía que paren el fuego para salir de la casa, pero no hicieron caso. Es por eso, que los otros (los atracadores) reaccionaron y empezaron a disparar. Luego todos salimos de la casa y huimos.

Sí usted era inocente, ¿por qué escapó?

Porque la Policía me quería matar, escapé para salvar mi vida, pese a que estaba herido.

¿Cómo sobrevivió estando herido en el monte?

Sobreviví nomás, sin comer, sin agua y sin nada, durante los nueve días que estuve en el monte.

¿Qué pasó con el dinero que fue robado a Brinks?, ¿Es cierto que los brasileños lo quemaron junto a su casa?

No. Para empezar yo no toqué la plata, porque no era mía. Sin embargo, estaba en una bolsa pesada y grande, muy grande, que una sola persona no podía cargarla. ¿Cómo una persona, en medio de una balacera, se va a preocupar de llevarse la bolsa con dinero que era muy pesada? No hay forma. La plata se quedó dentro de la casa. Los otros (los cinco brasileños) huyeron sin el dinero.

Entonces nadie se llevó el dinero, pero su casa apareció quemada, ¿cómo pasó eso?

Mi casa alguien la quemó, pero no fueron los atracadores y tampoco yo, porque todos huimos. No sé si la plata se quemó en ese fuego.

¿Supo qué pasó con los atracadores después de la balacera y su ingreso al monte?

No sé nada, cuando huimos cada uno se fue para su lado y durante este tiempo que permanecí detenido (más de dos años) no volví a tener contacto con ellos.

¿Cómo lo detienen a usted? Algunas personas decían que fue dopado por los comunarios del lugar, para después ser entregado a los policías.

Me capturaron en la comunidad Naranjos, donde yo pedí ayuda a sus pobladores porque quería comida, agua y remedios para mi herida. Ahí fue que la Policía me capturó, porque yo salí del monte y al parecer los agentes estaban patrullando por ese lugar.

¿Es cierto que pertenece al Primer Comando Capital (PCC) de Brasil, como la Policía lo ha venido indicando?

Eso fue una mentira que el coronel (Gonzalo) Medina inventó para agrandar su nombre. Habló de que soy miembro del PCC. Sin embargo, yo no tengo antecedentes en Brasil, ni en Bolivia. Medina quiso tapar su fracaso, de no atrapar a los verdaderos delincuentes, echándome toda la culpa a mí.

¿Sabía si los autores del atraco eran miembros del PCC?

Yo creo que solamente eran ladrones, porque para hacer un trabajo de esa magnitud deben ser delincuentes profesionales.

Usted menciona que no es delincuente, explíquenos, ¿quién es Mariano Luis Tardelli y a qué se dedicaba?

Yo soy ganadero, estoy en Bolivia, desde hace nueve años. Compré legalmente una propiedad a una persona y después adquirí mis 480 cabezas de ganado.

¿Usted era padrino de una comunidad en Roboré?

¿Padrino de qué?, esas son mentiras. Yo solo di empleo a más de 100 personas, porque soy ganadero y necesitaba trabajadores para las actividades en mi propiedad.

Durante el tiempo que fue detenido se lo acusó de intentar escapar con Oti y se lo vinculó con el atraco a Eurochronos, ¿tuvo alguna participación en estos hechos delictivos?

Yo nunca conocí a Oti, porque estuve aislado durante 30 días en el PC-7 de Palmasola. Sobre Eurchronos, me enteré por la tele. No mandé a matar a Gonzalo Medina o Fernando Moreira, como dicen sus abogados. Yo estoy en Chonchocoro y ellos en San Pedro.