Surgen contradicciones entre lo que la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra ha informado sobre la implementación del sistema BRT (Bus Rápido de Transporte) en el primer anillo y lo que se encuentra en los Documentos Base de Contratación (DBC) subidos al Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).

En el primer documento, que se subió el 29 de diciembre de 2018, la extracción contemplaba a 30 árboles, mientras que cuatro serían reubicados, pero el 10 de enero de 2019 se sube un DBC Enmendado en el que se menciona la extracción de 45 árboles y la reubicación de 15.

El secretario de Movilidad Urbana Rolando Ribera, indicó el viernes que no se tocaría ningún árbol del camellón central, que a los 639 ejemplares que se encuentran en toda la ruta se sumarán más de 400 de especies nativas. Ayer, Ribera informó de que se reubicarán árboles ‘menores’. “Lo que son pingos de oro y que están en los cordones”.

Sin embargo, en el DBC Enmendado que se encuentra en el Sicoes, en el punto de medio ambiente (página 85) textualmente señala que la ejecución de la técnica de revegetación mediante la utilización de especies arbóreas o arbustivas se basará en observancia a las medidas de prevención y mitigación, “compensando las especies retiradas con la colocación de plantines (especies nativas) en los lugares cercanos a las especies retiradas en el camellón central”. A continuación, en el mismo punto, se explica con gráficos cómo se realizará esta actividad.

EL DEBER consultó a Ribera sobre este punto, pero no respondió sobre la revegetación en el camellón central. “La extracción y reubicación se refiere a arbustos menores y especies de porte pequeño que por su naturaleza sí pueden ser reubicados en el mismo entorno”, dijo. El secretario agregó que para el seguimiento ambiental se han contratado a expertos botánicos e ingenieros ambientales, tanto por parte del contratista como por la supervisión del Gobierno Municipal.

Ni un solo árbol

Desde el Colectivo Árbol, Eliana Torrico enfatizó en que no permitirán que se mueva un solo árbol del primer anillo.

“La molestia de los ciudadanos es que no hay una información clara, porque primero se dijo que no se tocaría un solo árbol y que aumentaría la cantidad. El sábado empezaron con que se va a reubicar ciertas especies que son pequeñas. Aquí no hay pequeñas, o son árboles o no son árboles”, lamentó.

Torrico indicó que revegetación puede ser grama, plantas ornamentales y flores. “Si vamos a utilizar la palabra correcta sería forestación o arborización. Esto parece más un juego de palabras”.

Movimiento ciudadano

El sábado, los toborochis que se encuentran en el camellón central del primer anillo amanecieron con letreros donde se leían diversas leyendas pidiendo que no sean trasladados.

Pero para esta semana también se realizarán dos actividades convocadas por ciudadanos para concienciar sobre esta situación. La primera se realizará el miércoles, al mediodía, en el que se formará una cadena humana alrededor de las especies. La otra actividad será el sábado y realizarán un censo de las especies del lugar.

“Queremos saber exactamente cuáles serán los árboles que serán reubicados y extraídos”, indicó Leonardo Aguilera, uno de los ciudadanos que se encuentra preparando la cadena humana.

Para hoy, a las 10:30, el Concejo ha convocado a los concejales a la sesión ordinaria donde uno de los puntos a tocar será la explicación de Ribera sobre los alcances y mejorar en la movilidad urbana con la implementación de los sistemas BRT en la capital cruceña.