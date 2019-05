Sujeto con antecedentes por violencia mató a su mujer tras 30 años juntos

Motivado por los celos, Sergio Arias Mayta (52) mató a su pareja, Justa V. S. (47), aprovechando que su hijo se ausentó de la vivienda para ir a la iglesia la noche del domingo.

El crimen se suscitó en una vivienda del barrio Victoria, ubicado por el kilómetro 20 de la ruta a La Guardia. Arias acostumbraba a maltratar a su mujer, desde tiempo atrás, como lo certifican sus antecedentes por violencia familiar, según su hijo Sergio, de 20 años. “Mi padre le pegaba constantemente a mi mamá y por eso fue denunciado y estuvo arrestado.

Además, había firmado un compromiso asegurando que no volvería a agredirla”, comentó. Eran las 20:00 del domingo, cuando el joven habló con su madre y se despidió de ella para dirigirse a la iglesia, sin imaginar que sería la última vez que la vería con vida.

“Volví tres horas después a mi casa y busqué a mi madre en su cuarto, pero no la encontré; mi padre estaba en su habitación echado porque ellos dormían separados”, contó. Ya el lunes, por la madrugada, Sergio despertó y fue a buscar a su madre para despedirse, pues tenía que ir a clases en la Normal de Portachuelo para cumplir su sueño de ser profesor, sin embargo, nuevamente no la halló por lo que decidió llamarla y el tono del celular sonó desde la habitación de su padre. “Su última conexión de WhatsApp fue el domingo a las 22:30, esto me pareció extraño y la busqué por toda la casa, hasta que pillé su cuerpo sin vida en el patio trasero”, relató con voz entrecortada.

Confesó el crimen

El joven dio parte a la Policía sobre la muerte de su progenitora y un grupo de agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) llegó al barrio Victoria, para levantar el cadáver e iniciar las investigaciones. Como sospechoso, arrestó al concubino, identificado como Sergio Arias Mayta y este terminó confesando el crimen. El comandante de la Policía de La Guardia, Cristian García, dijo que el detenido habría mantenido una discusión con su pareja, lo que desencadenó en el crimen. Según el informe forense la víctima falleció producto de un trauma encéfalo craneano.

“La mujer tenía golpes en la cara y una lesión cortante de cinco centímetros a la altura de la nuca, lo que hace suponer que fue agredida con un machete, pero aún no se halló el arma homicida”, explicó la autoridad. Agregó que los motivos del hecho de sangre fueron pasionales, pues el aprehendido acostumbraba a celar a la víctima con otro hombre. Ayer, el cuerpo de Justa fue retirado de la morgue de la Pampa de la Isla y trasladado hasta su vivienda, donde será velada por sus familiares. Se espera que hoy, Arias sea presentado ante un juzgado cautelar, que definirá su situación jurídica.