Cuatro años después de fugar a Brasil, donde actualmente goza de refugio definitivo, el exfiscal Marcelo Soza, que llevó adelante la acusación por el caso de supuesto terrorismo, fue condenado ayer a 12 años de cárcel por el Tribunal 12.º de Sentencia.

Los delitos por los que fue condenado son concusión y uso indebido de influencias, los mismos por los que recibió sentencia su exjefe de seguridad, el expolicía Juan José Laguna (también asilado en Brasil), al que le dieron una pena de ocho años de presidio. Las condenas se computarán desde que sean capturados.

Los hechos de extorsión de Soza se remontan a 2010, un año después de los sucesos del hotel Las Américas, cuando la llegada del exfiscal a Santa Cruz causaba conmoción y temor entre los líderes cruceños por ser implicados en el caso de supuesto terrorismo.

Según las investigaciones, Zvonko Matkovic Fleig fue extorsionado por Soza y algunas personas de su entorno con $us 90.000. Los cobros se dieron primero para no implicar a su hijo Zvonko Matkovic Ribera en el caso terrorismo y luego para que el mismo líder cívico sea liberado del caso, al que, pese a los pagos, fue incluido.

Se debe pedir extradición

Tanto Soza como Laguna fueron sentenciados ayer en rebeldía, por lo que las autoridades, a través de un auto suplicatorio, pondrán la sentencia en conocimiento de la embajada brasileña y del fiscal general para ver los procedimientos que se deben seguir, explicó la fiscal Mirtha Mejía.

Por su parte, Gary Prado, defensor de Matkovic Fleig, señaló que una vez la sentencia sea ejecutoriada, se solicitará a las autoridades brasileñas que Soza sea habido con fines de extradición. “El Estado brasileño sabe que en Bolivia la justicia no funciona regularmente y al final puede que la solicitud no funcione, pero por lo menos va a estar subsistente el pedido de extradición”, afirmó. Este jueves se leerá de forma íntegra la sentencia.



“Ahora ha sido demostrado que es culpable por extorsión”, dijo Matkovic Fleig tras conocer el fallo. EL DEBER intentó comunicarse con Soza, pero este no respondió los mensajes enviados.

Otros datos del caso

Se sometieron a abreviado

Fueron condenados a penas mínimas tras someterse a procesos abreviados Moisés Ponce de León (abogado de Soza), con tres años; y Richard Cerda (exasesor de Soza), a dos por encubrimiento. Claudia Arruda, dueña de la casa donde se negociaban las extorsiones, recibió dos años de sentencia.



Refugio definitivo

En diciembre del año pasado, Soza y Laguna obtuvieron el refugio definitivo en Brasil por el Consejo Nacional de Refugiados (Conare).