En sesión de Concejo realizada este miércoles, los ediles votaron (9 a favor y 2 en contra) por la continuidad de Angélica Sosa al frente de este órgano deliberante. La directiva la completan Hortensia Sanchez (vicepresidenta) y Franz Sucre (secretario) para la gestión 2019-2020.

Sosa dijo estar feliz y muy comprometida con el servicio público y ponderó el trabajo que se ha venido realizando a lo largo de estos años, que según ella le han servido bastante para encarar su quinta gestión como presidenta.

"Gracias por darme la oportunidad nuevamente (...) en estos años no ha cambiado mi voluntad de servir a Santa Cruz. Al contrario, me he sentido fortalecida por el apoyo de los barrios y porque únicamente estar en los problemas se aprende a escuchar", indicó.

Los que votaron en contra de la continuidad de Sosa fueron Rosario Schamisseddine y Jhonny Fernández; este último fundamentó su desición en la poca respuesta que recibió de parte del ejecutivo y el legislativo sobre las denuncias de supuestos hechos irregulares (caso balizas y bandas para concejales) que se han dado y que asegura, han hecho que esta gestión sea "desastrosa".

Criticó que, a su entender, en la comuna no existe una fiscalización a las tareas que se encaran siendo esto una gran falencia. "Si no hay fiscalización, para qué es el Concejo entonces", preguntó.

Sobre este punto, durante su alocución pública, Sosa aclaró que "fiscalizar no es destruir", sino que más bien "es colaborar, sumar y buscar soluciones".

Fernández también puso sobre la mesa la opción de que sus colegas y otros funcionarios municipales cumplan con una renuncia voluntaria al secreto bancario, para que "todos: concejales, alcalde, secretarios, nos sometamonos a una investigación de fortunas para saber en qué condiciones entramos (a la Alcaldía)".