Angélica Sosa a activistas: 'No les tengo miedo, muchachos atrevidos'

Las diferencias entre la Gobernación y la Alcaldía han quedado expuestas en medio de la emergencia por los incendios forestales en la Chiquitania.

Anoche, Angélica Sosa, presidenta del Concejo Municipal, se enfrentó a los gritos con un grupo de activistas y universitarios que irrumpieron en la retreta de los jueves en la plaza 24 de Septiembre. Les dijo que eran "mandados" y después señaló que no deberían reclamarles a ellos (Alcaldía), sino que deberían dirigir sus protestas a la Gobernación.

¡Los bosques se queman y Percy de fiesta!, ¡Los bosques no se queman, los bosques se cuidan!, eran algunas de las frases que entonaban los jóvenes, a lo que Sosa les respondía que como municipio sí se habían solidarizado, "aún sin ser su competencia".

"No les tengo miedo, unámonos, nosotros estamos colaborando... ¿Dónde están los pantalones?, no se puede así. La rabia tienen que hacerla aquí al lado, porque es la Gobernación (...) mandados a hacer esta cosa, no les tengo miedo, muchachos atrevidos, debemos unirnos, están mandados, son unos cobardes", dijo en medio de silbidos de parte de los activistas que luego entonaban el siguiente estribillo: "Evo, Percy y Costas, son la misma cosa", para hacer ver que la protesta no tenía tintes políticos sino que era una movilización medioambiental.

Faltaron pantalones

En horas de la mañana, en una entrevista en EL DEBER Radio, Sosa indicó que ella no hizo alusión al gobernador Rubén Costas durante una sesión de Concejo el pasado miércoles, en donde se refirió a que 'faltaron pantalones' y que hubo acciones tardías por parte de la Gobernación para ir en socorro de los municipios afectados por los incendios.

"No me referí al gobernador (Rubén Costas), porque debo respetar a mi autoridad departamental, debo querer a mi autoridad departamental, yo no estoy aquí mandada a sembrar odio", dijo.

En respuesta a ello, Kathia Quiroga, asambleísta departamental de Demócratas, criticó lo dicho por Sosa a quien calificó de cínica y mentirosa y "que lo único que hace es show", pues desde la Gobernación, se ha trabajado desde junio con la declaratoria de alertas que se han ido dando de manera gradual en respuesta a las necesidades.

Sosa ve intereses políticos

Luego de lo ocurrido en la retreta, en su cuenta de Facebook, Angélica Sosa escribió que fueron "agredidos por un grupo de violentos con intereses políticos".

"La libertad de expresión es bienvenida, tal como se los hicimos saber al invitarlos a pasar a la velada solidaria pero rechazamos su violencia, la intencionalidad política y fuera de lugar faltando el respeto a todos los presentes (sic)", se puede leer en una parte de su post.