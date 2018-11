Solo una firma se interesó en dotar 153.000 luminarias led para la urbe

Causó sorpresa entre los asistentes al acto en la Dirección de Alumbrado Público la noticia de que solo una empresa haya presentado su propuesta para dotar a la ciudad de 153.000 luminarias con tecnología led (light-emitting diode, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo, según el municipio, es la reducción del consumo de energía eléctrica en las vías y espacios públicos de la urbe.

La empresa interesada es una asociación accidental llamada 010218, que está conformada por las firmas Pemco Capital, LLC y Aecom Technical Services Inc., que propuso hacer el trabajo por $us 63.901.012, cifra que fue convertida por la comisión calificadora a la moneda nacional, cotizada en Bs 6,86, lo cual arrojó Bs 438.360.943.

De acuerdo con el director de Alumbrado Público, Herland Knez, la empresa que se adjudique el contrato tardará alrededor de dos años en cambiar las luminarias debido a la extensión de la ciudad, pues las nuevas luces estarán colocadas en avenidas de alto tráfico y en radiales, así como en calles, sin olvidar las plazas y los camellones.

La comisión calificadora, compuesta por seis profesionales y funcionarios de Alumbrado Público, tiene 10 días hábiles para verificar si la propuesta cumple con todos los requisitos exigidos en la convocatoria. Mientras dure ese proceso, habrá silencio; luego la decisión será comunicada al alcalde Percy Fernández y al organismo deliberante, a fin de que analicen si se considera nula la licitación internacional.

Una de las justificaciones que dio Knez cuando expuso el proyecto la semana pasada ante el Concejo es que los focos led son más amigables con el medioambiente, no como los actuales, que tienen mercurio, cuyos desechos son altamente tóxicos para el ser humano.

Knez también indicó que el consumo de energía será menor, lo que redundará en la economía del vecino, pues la tasa actual representa el 10% de su factura mensual por consumo de la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE), y en dos años bajará al 8%.

Susceptibilidades

Desde que se conoció el proyecto la semana pasada, el mismo, que hablaba de Bs 450.846.891 como cifra de referencia, causó desconfianza entre los concejales de UCS, Johnny Fernández y Rosario Schamisseddine; además del concejal destituido la anterior gestión, Carlos Manuel Saavedra, por un posible sobreprecio. Los tres estuvieron presentes en el acto de ayer reiterando su recelo.

Fernández manifestó que estará hoy por la noche en las pruebas técnicas de las pantallas, pero asistirá con un experto para que analice los focos, pues su objetivo es dejar en claro que cumplen con los requisitos exigidos.

“Tenemos que hacer revisiones exhaustivas para determinar si las pantallas ofrecidas cumplen con la convocatoria, es decir, veremos si es tecnología led. También me hubiera gustado que se presenten más empresas”, dijo.

Su colega Schamisseddine fue una de las que más cuestionó los procedimientos del acto de apertura de sobres, en especial el silencio de 10 días, en el que ni los concejales podrán obtener alguna información.

“Desde hace tres años era mi anhelo el cambio de luminarias con la nueva tecnología, pero ahora me preocupa un posible sobreprecio, pues en la propuesta se habla de que cada foco cuesta $us 400, cuando en el mercado se halla, de la misma calidad y capacidad, en $us 100 o en Bs 800. Tampoco me despejaron de duda si las lámparas cumplen con las normas exigidas por la CRE”, dijo.

A su turno, Saavedra se mostró escéptico con la rebaja de la tarifa de consumo de energía del vecino. “Me llama la atención que solo se presente una empresa si antes se habló de 14, eso deja entrever que no hay mucho que escoger. Por menos cantidad de dinero otras firmas pueden hacer el cambio de luminarias. Vamos a buscar que se declare desierta la licitación”, indicó.

Asimismo, el presidente de la Brigada Parlamentaria cruceña, Érick Morón, refirió que al enterarse de la licitación en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) y al ver que no se sabía nada en la ciudadanía, se interesó por el proceso, a fin de cuidar que sea transparente. “Al principio nos llenamos de susceptibilidades, pues al ver la cifra tan elevada notamos que podría haber sobreprecio, pero nos aclararon la figura de que el monto incluía la provisión, la instalación y el cambio de la red en las calles”, acotó.

Concejo

La presidenta del Concejo, Angélica Sosa, un día antes de la apertura de sobres de la licitación, aseguró que, como concejala de Santa Cruz Para Todos, apoyará la decisión del burgomaestre, el cual puede declarar desierto el proceso de adjudicación si ve que no cumple con las especificaciones técnicas.

“Antes no puedo referirme a suposiciones de diputados y otras personas, pues no me compete, soy del órgano legislativo del municipio; será el ejecutivo el que se pronuncie. Pero, entre los beneficios que veo, el cambio de luminarias traerá seguridad a las calles, no dañará el medioambiente, porque los focos duran 10 años y sus desechos son biodegradables”, añadió.

Explicación

Knez explicó que serán cinco tipos de focos para ser instalados en la ciudad. Los de mayor capacidad, de 400 vatios (W), serán para las avenidas de alta circulación, como la Cristo Redentor, la Grigotá, la Santos Dumont y la Virgen de Cotoca.

Los de 300 W serán colocados en radiales y anillos, que son de mediano tráfico; los de 150 W serán para reforzar las áreas verdes; y los de 70 W estarán en todas las calles. Además, las farolas de 150 W serán para las plazas.