El fiscal José Parra que investiga el caso Sebastián -el menor al que se le extirpó por error un riñón-, explicó que el caso está en etapa preliminar y aún no se citó al médico que participó de la cirugía para que preste su declaración informativa. En este sentido, el presidente del Colegio Médico de Boliva, Erwin Viruez, pide a los políticos evitar hacer comentarios sobre este tema y dejar que el proceso siga su curso.

Considera que lo importante es dejar que las instancias que correspondan realicen el peritaje y las auditorias que corresponden. Hay mucha gente que está llevando agua a su molino en este suceso en donde lo primordial es ver la salud del niño", dijo a tiempo de manifestar su rechazo a la forma en como se está encarando este proceso y que el cirujano pueda defenderse dentro de un escenario técnico y jurídico.

"Hemos visto políticos que nunca visitan hospitales haciendo show de esto. No podemos permitir los profesionales ni la sociedad, en una época electoral, que se haga un show. No podemos permitir que la gente haga leña del árbol caído, no sé con que intención, querrán ser diputados, senadores, seguir en el poder pero no podemos permitir que se manche la imagen de profesionales con comentarios que están fuera de contexto", puntualizó en entrevista con EL DEBER Radio.

Este viernes por la mañana, el fiscal Parra detalló que la Fiscalía inició la investigación del caso de oficio y solicitó informes a los hospitales Oncológico y del Niño. “Está avanzando la investigación, es un caso complejo, además de ser una investigación procesal-pena, se requiere del apoyo de otras ciencias como la medicina. Se deben hacer trabajos periciales, auditoria médica, recurrir a estudios de laboratorio. Se está empezando una etapa de colección de elementos probatorios”, declaró en La Revista de Unitel.