Siete recomendaciones para no ser víctima de los delitos este fin de año

La Policía ya puso en práctica el plan Navidad Segura para las fiestas de fin de año, cuando la gente viaja de un lado a otro y se vuelca a los centros de comercio para hacer compras y a las entidades financieras para sus transacciones de dinero. El manejo de dinero en efectivo por los pagos de aguinaldo hace que los delincuentes salgan más ávidos a ‘cazar’ a sus víctimas.

El comandante de la Policía, Alfonso Siles, y el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Gonzalo Medina, dan recomendaciones prácticas y puntuales para que los ciudadanos coadyuven en las tareas preventivas en situaciones como robos en los mercados, atracos a personas que retiran dinero de los bancos, robos de domicilios y de vehículos o de autopartes.

Asimismo, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez, aseguró que por las fiestas de fin de año se movilizará a 10.000 agentes policiales para que patrullen las calles en todo el país.

1. Para solicitar escolta policial, llame al 721-35630 Cualquier persona que realice retiros de dinero por montos superiores a los Bs 50.000 puede solicitar escolta policial desde el banco a su domicilio o empresa. Este servicio no tiene costo y tiene por fin evitar los atracos a aquellas personas a las que los delincuentes ‘marcan’ en los bancos para luego asaltarlas.

2. Evite dejar su auto en sitios alejados sin guardias. Es mejor que el motorizado en el que se moviliza sea dejado en estacionamientos o lugares donde haya guardias de seguridad. No deje objetos de valor en el interior de su vehículo. Al abordar o descender del motorizado, observe sin no hay personas sospechosas alrededor

3. Cuando salga de casa a hacer compras o de viaje. No deje su casa sin seguros o candados. Evite que la casa quede sin alguna persona cuidando. En caso de no poder ha cerlo, contáctese con sus vecinos y encarguen la vigilancia mutua de su vecindario para identificar a cualquier delincuente que merodee la zona. Si sale y va a retornar de noche, no deje todas las luces apagadas.

4. Cuando esté de compras en centros de comercio. En lugares donde hay aglomeraciones de personas, no lleve o no exhiba objetos de valor. No entre en conversaciones con extraños que traten de distraerlo y sea siempre prudente con su cartera o billetera. No lleve niños pequeños para evitar extravíos. En caso de llevar a niños, enséñeles qué hacer en caso de perderse: como saber su número de teléfono o pedir ayuda a la Policía o en algún comercio fijo.

5. Tenga cuidado para no recibir billetes falsos. Tómese su tiempo para cerciorarse de que los billetes que recibe son originales. El apuro puede derivar en que reciba billetes falsos y si usted intenta hacerlo circular está cometiendo también un delito. La Felcc está desplazando a personal especializado del Instituto de Investigaciones Técnico Científico de la Universidad Policial Iitcup a entidades particulares y públicas para dar charlas rápidas a la gente para que pueda aprender a verificar la validez de los billetes.

6. Si viaja, verifique las condiciones del vehículo. Para llegar a su destino sin ningún problema y evitar accidentes, realice una revisión general de su motorizado. Respete las normas de tránsito, no desarrolle altas velocidades en las carreteras, tome previsión en las curvas, tenga cuidado con el manejo de luces en las noches y tenga siempre a mano las herramientas y botiquín indispensables.

7. Prevenga ser víctima de estafadores en los mercados. Tenga especial cuidado con las llamadas telefónicas que le piden depósitos de dineros a cuentas bancarias a cambio de premios o de favorecimientos a usted o a sus familiares. Desconfíe de aquellos que les piden hacer inversiones sin ningún respaldo para ‘multiplicar’ su dinero. Asimismo, en tiendas, ferias y mercados, verifique que los productos no estén vencidos o que las fechas de caducidad no estén alteradas porque puede convertirse en una estafa. Denuncie cualquiera de estos hechos a la Policía.

Otros datos

Viceministro. “Se reforzó la seguridad ciudadana en los centros o lugares de mayor concentración de comercio, así como en las ferias navideñas y entidades financieras por el pago del aguinaldo y de otras transacciones comerciales”, aseveró el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez.



Plan Navidad segura. Se desplazaron más de 10 mil efectivos policiales en todo el país, dentro del plan Navidad Segura 2018, hasta enero.

Novedades del plan. Las autoridades aseguran que este año tienen una modalidad diferente porque hay mayor presencia policial en las calles y se reforzaron los centros de aglomeración donde los ciudadanos acuden para realizar compras de fin de año. Habrá mayor control policial en carreteras y trancas de diversas vías del país.