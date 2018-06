Los sicarios que la tarde del domingo ejecutaron a balazos en plena vía pública al piloto Pablo Suárez Alipa (50), supuestamente filmaron el hecho con una cámara adherida al casco de uno de ellos cuando seguían a su víctima raudamente por las calles en una motocicleta.

“Lo que llama la atención es que una de las personas con el rostro cubierto llevaba una cámara adherida a su casco y también filmó el hecho”, dijo el fiscal departamental Freddy Larrea.

La autoridad manifestó que se trataría de una vendetta, pero que hay una investigación prolija que se desarrolla con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y que se recibieron informes de que el piloto Pablo Suárez cuenta con antecedentes por narcotráfico en Brasil. Suárez fue detenido en Campo Grande, en la hacienda Panamá, en poder de 71 kg de cocaína. Junto a él cayeron otros tres brasileños. Cumplió su pena de prisión y regresó a Bolivia.

El director de la Felcc, Gonzalo Medina, a su vez informó de que, por las pesquisas realizadas, Pablo Suárez circulaba por el canal Cotoca en su camioneta junto a su concubina y su hijo cuando en el semáforo del tercer anillo interno es alcanzado por una motocicleta. De la misma desciende un sujeto con casco que abre fuego contra el conductor. Pablo Suárez recibió ocho disparos, tres de los cuales impactaron en partes vitales del cuerpo que le quitaron la vida de forma casi instantánea.

Medina aseguró que se recibieron las declaraciones de los acompañantes y que las investigaciones están avanzadas para esclarecer el suceso violento. Tras la autopsia de ley practicada por los forenses, se determinó que murió producto de ocho impactos de bala, tres de los cuales alcanzaron en partes vitales del cuerpo.

El seguimiento desde su casa



Del testimonio de la concubina y de su hijo, la Felcc concluye que Pablo Suárez, en su camioneta placa 4440-TBU, fue objeto de un seguimiento bien planificado.

Cerca del mediodía del domingo, Suárez salió de su domicilio de un condominio por la avenida G-77 rumbo a Satélite Norte, para ver unos terrenos. A las 14:00 partió a almorzar a la avenida San Martín, luego cargó gasolina en la avenida Cristo Redentor. Luego se fue a recoger a su concubina por la calle Colombia y recorrió -por otras diligencias- la avenida Brasil y terminal Bimodal para comprar pasajes para Trinidad.

Cuando se aprestaba a regresar a su condominio, tomó desde el segundo anillo el canal Cotoca y al llegar al tercer anillo interno halló la muerte. Sus acompañantes trataron de auxiliarlo trasladándolo a la Clínica de Salud de Caminos, al frente del lugar del hecho, pero ya era tarde.



Las imágenes que grabaron el hecho muestran una moto de color blanco con la placa cubierta.

La DGAC lo registra en La Paz



La Dirección Regional de Aeronáutica Civil, a la cabeza de Germán Rosas en Santa Cruz, conoció la muerte del piloto por los medios de comunicación. Rosas manifestó que evidentemente es la DGAC la que emite las licencias a pilotos, pero basada en normas y requisitos establecidos.



Sin embargo, en este caso particular dijo que para recabar informes sobre el registro del piloto se lo debe requerir a la Dirección General de Aeronáutica Civil en La Paz. Consultado si el piloto Suárez estaba habilitado para volar con los antecedentes que registra, el director regional Rosas dijo que esa consulta se la debe hacer a La Paz y que en Bolivia seguramente no tenía problemas con la justicia.



Diputado denuncia vínculos



El diputado Tomás Monasterio aseguró que el piloto acribillado tendría vínculos con el partido de Gobierno, pues era pareja de “una persona vinculada al poder político del MAS y familiar de la asambleísta beniana masista Suka Nacif Barboza”. Exhibió fotografías de la asambleísta y de su familiar junto al presidente del Estado.



El gobernador de Beni, Álex Ferrier, señaló que no podía opinar porque no conocía de las relaciones que pueda tener una asambleísta, mucho menos si son a través de un familiar. “La llamada a aclarar es la asambleísta y me imagino que lo tiene que hacer en el transcurso de las próximas horas; espero que lo haga”, afirmó.



EL DEBER trató de comunicarse con Nacif, pero su teléfono estaba apagado, al igual que con su asistente, pero no se tuvo éxito.

Características

Un mensaje claro de la mafia

Policías investigadores revelan que el crimen del piloto tiene el típico estilo de ajuste de cuenta que suelen ejecutar a los que los denominan como ‘patrones’, especialmente en Colombia y México. Para ellos la filmación no solo se basa en la muerte, sino en el mensaje que dejan.



En los últimos años

La Policía registra en los últimos años más de 50 hechos típicos de ajustes de cuenta, gran parte de ellos fueron ejecutados en San Matías. En la mayoría de los asesinatos por droga, los familiares de las víctimas callan.