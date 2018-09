“Si la Alcaldía rescinde el contrato pediré resarcimiento de los daños”

Luego de que se hiciera oficial la notificación de que se disuelve el contrato de la empresa Mahs con el gobierno municipal de Santa Cruz. Mario Hernández quiso decir su verdad y ayer estuvo en el programa conducido por Tuffí Aré y Patricia Gutiérrez para ello. A continuación un resumen de lo que dijo el empresario

¿Antes de esta notificación ustedes no conversaron con la Alcaldía?

Eso es lo que nos llama la atención. Hemos escuchado en reiteradas oportunidades, y en diferentes medios de comunicación, declaraciones de secretarios que decían que se iba a buscar una salida amistosa con la empresa, pero pasaron más de 30 días y no recibimos una sola llamada del municipio.

El alcalde dijo que había sido un error este convenio. ¿Cómo ve esa declaración?

No puede ser un error. Cuando la empresa hizo la propuesta al gobierno municipal, traíamos una forma innovadora. En las principales capitales el mundo existen los mobiliarios urbanos. No es algo que inventamos; específicamente en Madrid está el mobiliario urbano del que nosotros adaptamos aquí.

¿Qué va a hacer su empresa respecto a esta notificación?

Cualquier ciudadano o empresa que se siente afectada en sus derechos tiene la obligación de seguir los procesos que corresponda. Nosotros no nos vamos a quedar en silencio. Por supuesto que nuestro ánimo siempre es el de conciliar. Nunca quisimos confrontar y lo hemos demostrado en los treinta y pico días que han pasado, porque hemos guardado el mayor de los silencios. No por cobardía, no porque no tengamos algo que decir, sino porque hemos sido víctimas de una situación absolutamente irreal, ilógica. Que no tiene relación con el convenio. Se nos ha dicho corruptos, que estamos usurpando espacios públicos, que no pagamos tasas ni patentes. Tanto mi familia como mi persona, mis amigos y empleados, todos nos hemos visto afectados por esos comentarios maliciosos.

¿Cuánto duraba el convenio y si el convenio establecía algún tipo de resarcimiento en caso de resolución unilateral?

_ El convenio habla de manera clara y precisa que tenemos diez años otorgados para el uso del espacio público municipal. El año 2013 presenté la propuesta y el 31 de julio de 2014 el Concejo Municipal aprobó la resolución de la aprobación. Por lo tanto, desde esa fecha se inicia el convenio y tendría que concluir el 30 de julio de 2024. Por otro lado, en una de las cláusulas de los compromisos de las partes establece que en caso de que el gobierno municipal, por cualquier causa o motivo no imputable a la empresa, rescinda y dé por concluido el acuerdo antes del plazo señalado, deberá cancelar a todas las mejoras previo a evaluación de costos y valores acordados entre partes.

La inversión que se ha hecho desde 2014 a la fecha íntegramente ha sido realizada por la empresa. Aquí la Alcaldía no ha erogado un solo boliviano para la elaboración de este proyecto. Nosotros hemos llevado toda la carga. Por lo tanto, si la Alcaldía quiere de manera unilateral rescindir el contrato, tendré el derecho de solicitar la devolución o el resarcimiento de los daños.

Nos contó que se instalaron 318 de 1.492 unidades de mobiliario urbano, que era el objetivo del convenio. ¿Cuánta es esa inversión?

Tenemos un costo de Bs 50.000 por unidad instalada, porque no es solo el material, sino también otros gastos. Hablamos de aproximadamente Bs 15 millones.

¿Eso es lo que van a reclamar como indemnización?

No quiero anticiparme a un tema legal. Quisiera que nos sentemos a dialogar, porque póngase a pensar, es que en estos cuatro años y 6 meses que llevamos de convenio, ¿usted cree que nadie vio los mobiliarios urbanos de Santa Cruz y que recién en estos últimos 60 días todo el mundo se dio cuenta de que existían? ¡Por favor!

¿En este conflicto ya hay empresas que se han desvinculado de usted?

Sí y no hemos podido concretar ni un negocio en la Expocruz.

Los críticos indican que se estableció un convenio desfavorable a los intereses públicos, porque no se pagan tasas de impuesto y ya con el monto y volumen de publicidad que le concedió el municipio por Bs 3 millones habría un favorecimiento a su empresa ¿Qué puede decir al respecto?

Estamos exentos de las tasas, porque la ordenanza municipal 088 en su artículo 63 lo establece así. Presenté un proyecto en julio de 2013, la resolución municipal salió un año después en el que pasó del Ejecutivo al Legislativo, periodo en el que lo han tenido que ver todas las secretarías con todos los asesores legales habidos y por haber. Lo de los contratos por publicidad, son invitaciones en las que cualquier empresa se puede presentar.

Han aparecido fotos de usted en el entorno de algunas autoridades municipales. ¿Cómo se puede explicar esto?

Se explica fácil. Tengo 21 años de trabajo en Santa Cruz. Voy a eventos sociales, donde me encuentro a personas de todos los ámbitos. Estar en un acto social no es tráfico de influencia.

¿Cómo es su relación con Angélica Sosa?

Me he presentado a varias licitaciones y en distintas ocasiones hemos cruzado un par de palabras. Ha sido solo una relación empresa- gobierno municipal.

¿Es verdad que en 2005 entabló un proceso judicial contra la Alcaldía?

Efectivamente, en 2004 obtuvimos 20 autorizaciones para el uso del espacio público, cuando Roberto Fernández era alcalde, luego de las elecciones subió Percy, la gente de Medio Ambiente de ese entonces dijo que mis autorizaciones eran falsas y entonces empezamos un proceso contra la Alcaldía. Ese proceso lo perdimos porque mi abogado leyó mal el proceso administrativo.