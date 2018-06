Sergio Antelo, el pensador que proclamó el valor de la autonomía y la identidad

Fue hacia 1975 que en Santa Cruz se escuchó por primera vez la palabra autonomía. La pronunció Sergio Antelo Gutiérrez desde la voz clandestina del Movimiento Autonomista 26 de Febrero, que surgió en plena época de dictaduras militares, según asegura el historiador Nino Gandarillas. Debe su nombre a la fecha de fundación de Santa Cruz por Ñuflo de Chaves, y hereda la visión de construir una propuesta regional con identidad, desarrollo urbano, conservación ambiental, con visión nacional y universal.

"Hay dos Patrias, la Patria que nos Inventaron y la Patria que Inventamos, lo que no sabemos es si cabemos en la Patria que nos inventaron y si es posible construir la Patria que nos inventamos. Vivimos la artificialidad de la América que los imperios y las oligarquías aldeanas dividieron en mil partes y crearon tantas patrias como sus pequeños intereses, reforzados por los pequeños etnicismos que nos separan y por los odios que los remachan", escribe en el prólogo de su libro Los Cambas Nación sin Estado, a modo de compendio de las ideas que promovió a través de luchas cívicas y sociales.

La autonomía

La combinación entre pensamiento y acción lo llevó a inicios del siglo XXI a la fundación del movimiento Nación Camba, junto con Carlos Dabdoub Arrien y Angel Sandoval Ribera, entre otros. En 2001 plasman sus ideas en un Memorándum que plantean 6 objetivos fundamentales: Democracia, autodeterminación, identidad, recursos naturales, integración y un nuevo pacto con el Estado.

"Apoyados en el derecho a la autodeterminación nacional, y en la posibilidad de realizar reformas constitucionales conducentes a materializar estos logros, proclamamos la necesidad de convertir a Santa Cruz, en una Región Autónoma, dotada de gobierno propio y amparado por un estatuto especial de Autonomía que sea la expresión del Poder Cruceño, como reconocimiento formal y legal de nuestra Nación Estado", destaca este documento.

Angel Sandoval Ribera, uno de los fundadores de la Nación Camba, recuerda ese momento como un periodo fructífero en el que muchos intelectuales cruceños aportaron con entusiasmo para elaborar este documento, a través del debate.

Aunque también despertó muchas y muy duras críticas desde la institucionalidad nacional y regional. "Nos dieron duro, pero de algo ha servido", asegura Sandoval.

Para contextualizar, recuerda que en esa época hablar de autonomía era subversivo. "Era un pecado hablar de autonomía y recibimos críticas muy duras de gente que ahora está en el poder. Cívicos y autoridades. Pero este modelo contempló la autonomía de la que ahora se aplica una mínima parte, y propuso también la creación de gobernaciones, lo cual ahora se ve", añadió.

El camba

Sergio Antelo explica el origen de la revalorización del término Camba de esta manera: "Originalmente el camba era el campesino, el peón, el hombre de los mandados; ahora no, es una identidad, el hombre de ojos azules se identifica con él, antes no. Esa identidad permitió uniformizar la sociedad, socializarla, y crear un temperamento homogéneo con relación al contexto social".

En una entrevista en Fisuras, programa de Roberto Barbery Anaya, explica también el objetivo de reivindicar el término camba.

"Nosotros asumimos esa categoría despectiva (para el occidente y las élites locales) como identidad; en una especie de tentativa obligatoria de rescate de la esencia fundamental de lo propio, lo nativo, porque es imposible pensar en una cruceñidad, a partir solamente de la versión hispanista", afirmó.

El legado, ¿Qué sigue a continuación?

Para el historiador Nino Gandarillas, 'no va a pasar nada' en particular; define a la sociedad como indiferente y considera que más allá de los círculos intelectuales no habrán honores para el arquitecto Antelo. "Los que tienen poder no se van a acordar. Los escritores y estudiosos, lo tendrán como lectura obligada. Pero la Nación Camba ya estaba dividida para cuando se materializó la autonomía posterior a 2006; eso si, el movimiento algún día va a renacer", añadió.

Pese a todo, el fallecimiento del pensador cruceño este lunes por la madrugada hizo un profundo eco en las redes sociales. A continuación algunas de las muestras de reconocimiento:

Misión cumplida... vaya tranquilo, Sergio Antelo... su palabra horadó, hasta a los que no quieren reconocerlo — Carlos Valverde B. (@CFValverde) June 17, 2018

Cualquier honor del "stablishment" a Sergio Antelo Gutiérrez será un saludo a la bandera a la que nunca se cuadró. (1 de 2) — Gabriela Ichaso (@GabrielaIchaso) June 17, 2018

No he coincidido con la mayoría de sus propuestas, pero se ha ganado mi respeto por la convicción que tenía para defender sus ideas. Mis condolencias a la familia del exalcalde Sergio Antelo. QDDG. — Vladimir Peña (@VladimirPenaV) June 18, 2018

Para saber:

Sergio Antelo nació en 1941. Arquitecto de profesión. Graduado en la Universidad Federal de Pernambuco Brasil. Militó en los partidos Izquierda Unida y Movimiento Bolivia Libre (MBL).

En los 80' fue presidente del Comité Cívico y en los 90' asumió la función de concejal y luego alcalde. De este periodo se destaca la elaboración del primer código de urbanismo de Santa Cruz, el diseño del aeropuerto Viru Viru y la reubicación de damnificados de las riadas del Piraí en 1983, del cual surge el Plan Tres Mil.