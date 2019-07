Seis claves sobre la hepatitis, una enfermedad seria que puede ser silenciosa

Arminda llevó a su bebé a la posta de salud. Según su carné de vacunación, a su primogénita de dos meses le toca la pentavalente que protege contra un ramillete de enfermedades, entre ellas la hepatitis B. Esta es la única vacuna gratuita contra un tipo de virus de hepatitis que figura en el esquema nacional de vacunación, pero existen más tipos. Arminda se enteró que en realidad hay cinco (A, B, C, D y E) y que en el mundo las que más preocupan son las B y C, por ser silenciosas, cuando muestran los síntomas las lesiones al hígado ya son muy serias.

En el departamento cruceño, en lo que va del año, se van atendiendo 429 casos de hepatitis A, mientras que del tipo B y C, 108 (sumados entre los dos). El reporte es del director de Epidemiología del Sedes, Roberto Tórrez. De los otros dos tipos restantes (D y E) no se han registrado casos.

A continuación, las seis claves que es muy importante saber acerca de esta enfermedad, a propósito de que hoy domingo 28 se celebra el Día Mundial contra la Hepatitis.

Hepatitis

Es una enfermedad del hígado. La afección puede desaparecer espontáneamente o evolucionar hacia una cirrosis o un cáncer de hígado. La hepatitis A y la E son causadas generalmente por la ingestión de agua o alimentos contaminados, como el virus está en las heces, las madres que cambian el pañal a sus bebés, deben luego lavarse bien las manos. Las hepatitis B y C se contagian por la transfusión de sangre contaminada, o por equipo contaminado como una aguja para tatuar o un piercing (aro) en la nariz, lengua, ombligo, etc. Además de contacto con fluidos corporales (sexuales). La D se contrae solo si se padece antes de hepatitis B, pues el virus D necesita anidar en el virus B.

Síntomas

Puede haber síntomas o ninguno. Las manifestaciones más comunes son la ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos), orina oscura, fatiga intensa, náuseas, vómitos y dolor abdominal.

Vacunas.

El hepatólogo Ever Escobar informa de que la hepatitis A y B tienen vacunas. En nuestro medio la primera se puede comprar en farmacias, es una sola dosis y cuesta $us 50 aproximadamente. Y otra buena forma de prevención es lavar y preparar higiénicamente los alimentos y aseo permanente de las manos. En el caso del tipo B, está incluida en la vacuna pentavalente que se administra gratuitamente en los menores en tres dosis, a los dos, cuatro y seis meses de edad. Por otro lado, todo personal que trabaja en salud debe acceder a la vacuna de hepatitis B, por el riesgo que tienen de contraerla por las características de su trabajo.

Tratamiento

Por ser las más peligrosas al ser silenciosas, se han desarrollado suficientes investigaciones que han producido tratamientos para las hepatitis B y C. El tratamiento para la hepatitis B cuesta unos Bs 350 el mes. Para la hepatitis C, $us 50.000 (el tratamiento de seis meses). En 2016 el Gobierno boliviano recibió una donación de 300 tratamientos. Según datos del Ministerio de Salud, en ese entonces había 600 personas viviendo con hepatitis C crónica y muchas de ellas se beneficiaron con ese tratamiento.

Campaña

Erwin Roca, de Rotary Internacional, informó de que la organización se ha propuesto erradicar la hepatitis C en el mundo; y aliado a Prosalud, el Comité Cívico Femenino y el Sedes estuvieron realizando pruebas gratuitas para la detección de este tipo de virus en Santa Cruz, primero entre los universitarios (331 pruebas), las trabajadoras sexuales (219) y la población carcelaria (450). De encontrarse casos, Rotary tiene tratamiento para entregar de formar gratuita. Recordemos que este cuesta alrededor de $us 50.000 por persona, para seis meses. El mismo consiste en pastillas de Sofosbuvir y Daclatasvir.

Estadística

El Ministerio de Salud, en base a datos de los bancos de sangre, informó de que en el país había 1.393 casos de hepatitis B y 1.752 de hepatitis C, acumulados desde 2010 hasta julio de 2016. Las hepatitis afectan a 1 de cada 12 personas en el mundo. Lo preocupante es que, a pesar del daño asombroso en la salud, las hepatitis permanecen como un grupo de enfermedades altamente desconocidas, no diagnosticadas ni tratadas. Provocan enfermedades del hígado agudas y crónicas, causando la muerte de más de 1,4 millones de personas cada año.