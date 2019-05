Según abogado, Medina está grave; viceministro sugiere evaluación forense

Las versiones sobre la salud de Gonzalo Medina, preso en la cárcel de San Pedro de La Paz, difieren entre su exabogado, que afirma que se encuentra grave y la de Régimen Penitenciario, que señala que su situación es ‘controlable’.

Ante ese panorama el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez, afirmó que corresponde a la Fiscalía instruir la evaluación médica forense del exdirector de la Felcc de Santa Cruz.

El exabogado de Medina, Abraham Quiroga, alertó que el ex jefe policial se encuentra en un estado “muy delicado”, lo que impediría que fuera traído el lunes hasta Santa Cruz, junto a Fernando Moreira, para la audiencia en la que se pedirá el cese a la detención preventiva. “Se encuentra en una colchoneta, en el piso y asistido con un tanque de oxígeno”, describió Quiroga, quien dijo que su exsubalterno en la Felcc y ahora compañero de celda, Fernando Moreira, “se las está dando de enfermero y paramédico”, atendiendo a Medina, quien sufre hipertensión, arritmias cardiacas y desvanecimientos”, según explicó el exdefensor.

Viceministro Chávez

“Esta es una situación que está al margen de la percepción que nosotros podamos hacer; debe ser evaluado por los fiscales, los médicos forenses”, dijo la autoridad gubernamental, en entrevista con radio Compañera. “Postergaría su traslado, si así las autoridades médicas lo ven. Debe hacerse la valoración mé- dica, los fiscales deben realizar el requerimiento y sobre esta base se debe hacer una evaluación”, agregó Chávez.

En catrera de ‘dos pisos’

El director de Régimen Penitenciario de La Paz, Ernesto Vergara, señaló que Medina fue sometido a una evaluación médica en el penal de San Pedro, que evidenció que sufre de problemas cardiacos, pero señaló que el informe señala que es ‘controlable’ y que solo en caso de que lo amerite, se hará ‘lo que corresponde’ para llevarlo a otro lugar y recibir atención médica.

Vergara, descartó que Medina esté en una colchoneta tirado en el piso. Dijo que efectivamente tiene un tanque de oxígeno, pero que en el área de seguridad y ambientación en que se encuentra, en las celdas hay camas que son “casi nuevas”. Recientemente, contó, se colocó camas elaboradas por carpinteros del penal. En la celda, de 4x4 metros que comparten los detenidos desde el 9 de mayo, hay una catrera de ‘dos pisos’, ocupada por Medina en la parte baja y Moreira en la de arriba.

Además, Vergara señaló que la puerta de su celda está abierta todo el día y pueden salir a caminar a un pasillo. “Ayer lo he visto (a Medina), no es cierto que esté tirado en una colchoneta, se lo ve sentado en la cama o caminando por el pasillo”, afirmó. Eso sí, señaló, en la celda se siente la humedad, pero esa es una constante en toda la cárcel de San Pedro, porque no recibe la luz del sol, explicó Vergara.

Denuncian amedrentamientos

El jurista José Bazoalto, afirmó que Moreira es amenazado de muerte por los internos de San Pedro, donde hay miembros del PCC brasileño detenidos por el caso Brinks. Según el abogado, los reos le gritan que no saldrá vivo de ese centro penitenciario, entre otras amenazas. Por ello, Bazoalto dijo que se espera la respuesta al recurso de apelación que pide el traslado de Moreira y Medina al penal de Palmasola.

Asesinato en ambulancia

Respecto al caso del asesinato de Alfredo Rengel Weber (48), ocurrido el 23 de febrero de este año en Puerto Suárez, en el cual, según informes de la Policía brasileña, Medina ayudó a obstaculizar las indagaciones contra el presunto autor que está detenido en Brasil, el director de la Felcc de Santa Cruz, Johnny Aguilera, señaló que se recibió una nota formal de ese país hace 30 días. Indicó que la Policía ya cumplió entregando los elementos de prueba del crimen, colectados en Puerto Suárez (un casquillo de proyectil).

Cumpliendo con las reglas de la cadena de custodia, ya se remitió a La Paz para que vía el canal diplomático se la derive al país requirente, para establecer la correlación entre el proyectil y la pistola del presunto autor. Aguilera dijo que el delito mayor (el crimen), ocurrido en Corumbá ‘arrastra’ al delito menor, la puñalada en Puerto Suárez.