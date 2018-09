Segip entregará 1.300 cédulas por día en el centro comercial Indana

Las mismas 28 mesas con máquinas de registro biométrico del Servicio General de Identificación Personal (Segip), que antes estaban en el segundo anillo, entre las avenidas Virgen de Cotoca y Guapay, ahora se encargarán de tramitar más de 1.300 cédulas de identidad por día en el nuevo ambiente, en el centro comercial Indana, situado entre el tercer anillo interno y externo, en la zona del mercado Abasto.

Por ser la primera jornada de atención, algunas salas y escritorios ayer no estaban habilitados y, pese a la señalización y a la presencia de personas encargadas de dar orientación, el nerviosismo de los usuarios reinaba dentro del comercial. Las filas continúan, aunque la gente destaca la comodidad.

Lizet Arispe, responsable legal y directora departamental interina, dijo que desde hace una semana se inició la campaña de información del cambio de sitio, por ello desplegaron personal de logística desde la misma puerta del local comercial para orientar a los ciudadanos acerca de la documentación que deben presentar con el objetivo de que no pierdan el tiempo saliendo a buscar fotocopiadoras.

“Al instalarnos en este edificio se pretende eliminar el servicio de los tramitadores y que se acabe el negocio de la venta de espacios. La atención será como siempre, de 8:00 a 16:00, el control se hace en la misma puerta de Indana, luego suben al tercer piso donde es la sala de espera, después bajan un piso para la carnetización”, indicó Arispe.

El representante de Indana, Juan Vargas, aseguró que los usuarios tendrán las mejores condiciones para esperar y ser atendidos. “El Segip dispone de un baño diferenciado para damas y varones, tres ambientes para esperar con aire acondicionado, un patio de comidas y en los próximos días se instalarán tres locales de catering y una fotocopiadora”, refirió.

Usuarios

Celina Chapana (62) fue derivada del Cine Center, pues desconocía el traslado de la oficina central. “No tuve problemas en ser atendida, en menos de 20 minutos ya tuve mi carné renovado”, anotó esta vecina del barrio Berea.

Edmundo Pérez (64) no se vale por sí solo, una sobrina lo traslada en silla de ruedas, recorrió dos locales del Segip antes de llegar a Indana, donde usó el ascensor.

Celia Pórcel (21) llegó desde el Plan Tres Mil con su hijo de un año y tres meses con el objetivo de que ambos obtengan el documento. “Fui al segundo anillo y no hallé nada, luego estuve en el Cine Center de donde me derivaron a Indana, pese a esa molestia no tardé mucho en tener los carnés”, dijo.