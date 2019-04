El cronograma para el inicio de los trabajos en el primer anillo está vigente y sin modificaciones, anunció este lunes, Rolando Rivera, secretario de movilidad urbana de Santa Cruz de la Sierra, que fijó para el 15 de abril el primer día de labores para implementar el sistema BRT (Buses de Transporte Rápido).

Instó a los dirigentes de transporte que se oponen a esta acción a atender los pedidos de reuniones que se han cursado y que no se han dado asegura él, no por falta de voluntad del municipio pues la puerta de la secretaria de transporte "está abierta" para debatir el proyecto que asegura ha sido socializado con anticipación.

Considera que las marchas y movilizaciones que ha anunciado el tranporte libre para el próximo lunes, no tienen razón de ser pues no se puede anteponer los intereses personales o de un sector por encima del bien común de toda la ciudad.

"Cada vez que el transporte no consigue lo que quiere hace marchas y bloqueos, ¿eso es lo que ciudad necesita?, ¿está bien el transporte público?, ¿estar smoetido a un solo sector?... no puede más esta ciudad, el transporte está mal, va a empeorar si no hacemos algo, en función a eso se lo llama a la reflexión, no pueden pensar en sus intereses propios por encima de una ciudad", dijo Rivera ante los medios.

