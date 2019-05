Se inicia la obra del BRT, pese a protestas de trufis

La llegada de un lote de maquinaria, a partir de las 7:00, hasta la avenida Viedma, despertó la susceptibilidad de los dueños de los autos que prestan el servicio de trufi a lo largo del primer anillo, pues aducen que la Alcaldía se está apurando a iniciar los trabajos para reacondicionar la calzada para el nuevo bus tipo BRT, cuando aún no ha sido aprobado el reglamento de la Ley de Movilidad Urbana. A esta medida, la comuna la calificó de política y egoísta, pues solo están pensando en sus intereses y no en mejorar la calidad del servicio, que beneficiará a la población.

A esta protesta, en horas de la noche, se sumaron los activistas del medioambiente, al mando de Federico Morón, los cuales se convocaron por redes sociales para reunirse en la plaza Calleja, para después asentarse en el camellón del primer anillo en vigilia por los árboles. Para ello se armaron en grupos de WhatsApp.

Rolando Ribera, secretario de Movilidad Urbana, calificó esta convocatoria como política, pues se están oponiendo a un hecho que no comenzó y donde no se tiene contemplado sacar ni un árbol. “¿Por qué no van y pelean por los campos que quedan sin un árbol en las áreas urbanas de Porongo o Warnes?”, cuestionó.

Desinformados

Marta Zambrana, funcionaria de la churrasquería Don Miguel, fue una de las que increpó a Ribera por haberse adelantado un día en el cierre del tramo, entre las avenidas Brasil y Teniente Vega, pues se vio perjudicada ya que los clientes no iban a llegar al restaurante a comer.

“Somos parte de una empresa que tiene 20 trabajadores y con 43 años de experiencia, no puede ser que de un día para otro la Alcaldía llegue con volantes y nos diga que nos van a cerrar la calle. ¿Por qué no cierran primero un carril y luego el otro?”, preguntó airadamente Zambrana.

Sin embargo, Ribera aclaró que en el plan de desvío de la circulación se estableció dejando una cuadra de las calles cerradas las cuales están destinadas para los parqueos de los negocios, para no perjudicar a nadie.

“Cada tramo, son nueve en total, tardará 20 días calendario en ser terminado, no hay por qué se pongan nerviosos los propietarios porque no se alargará el trabajo”, prometió Ribera.

Víctor Rodríguez, directivo de la Asociación de Transporte Libre (ATL), que da el servicio de trufis en el primer anillo, dijo que no han sido llamados a conformar las mesas técnicas de las cuales saldrá el reglamento. “Tenemos propuestas técnicas y jurídicas que pueden quedar fuera al ver que la Alcaldía adelantó el trabajo al meter la maquinaria. Somos una alternativa, no una competencia para los micros”, añadió.

Obra

Las motoniveladoras y otros tipos de tractores llegaron hasta la avenida Viedma, esperando la hora indicada para transformar la calzada del primer anillo.

“Para garantizar el inicio del trabajo hemos pedido ayuda a la Policía para que dé seguridad a los obreros frente a estos grupos de transportistas que quieren seguir manteniendo prisionera a la ciudad, pues se resisten al cambio. Todos están incluidos en la ley, no entiendo el sentido de sus protestas”, acotó Ribera.

