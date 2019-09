Se estanca el diálogo entre médicos y Gobierno

Cuando se cumplen 37 días de paro médico, el diálogo entre la dirigencia médica y el Gobierno está estancado y parece alejarse cada vez más.

El viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, acusó ayer al sector médico de buscar “alargar” el conflicto que mantiene suspendida la consulta externa y otros servicios; mientras los galenos reiteraron que no retomarán el diálogo con la ministra de Salud, Gabriela Montaño, a quien desconocen como interlocutora válida.

“Parece que se estaría buscando dilatar o alargar el conflicto médico en perjuicio de la salud de quienes no pueden acceder a una consulta en el sector público”, expresó Terrazas, al ser consultado sobre el conflicto por la prensa.

El presidente del Colegio Médico, Erwin Viruez, reiteró que no pueden ir a un diálogo cuando no hay seriedad y los avances no son reflejados en los documentos.

“Prueba de ello es el documento gubernamental que no rescató los avances logrados en el diálogo sobre la institucionalización de cargos”, dijo Viruez. La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, calificó de “criminal” el paro médico y exigió al Ministerio de Salud adoptar medidas urgentes