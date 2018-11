Se detectaron 6.000 casos de chagas; solo 500 hacen el tratamiento

El año pasado se realizaron 20.204 pruebas de tamizaje para detectar la presencia de chagas en el departamento de Santa Cruz y dieron positivo 6.486. Es decir, la prevalencia de esta enfermedad a escala departamental oscila entre un 25 y 32%. “Son estimaciones, para hacer todo el departamento tendríamos que tamizar a los dos millones y pico de habitantes”, manifestó Roberto Vargas, responsable departamental del Programa Chagas.

Ese año (2017) se trabajó mucho en adultos, en especial en zonas endémicas como la de los valles, eso hizo que la prevalencia aumente. En la presente campaña de tamizaje se está poniendo foco en los menores de cinco años, por lo tanto, se prevé que la prevalencia va a salir baja porque los niños nacieron en una etapa de control del vector (insecto que propaga la enfermedad) y la trasmisión congénita (que la enfermedad pase de la mamá al bebé) vaticinan que va a ser baja también.

“Queremos captar a los niños menores de cinco años para hacerles su tratamiento posterior y que no crezcan con problemas. Últimamente hemos captado pacientes jóvenes de 30 años que están necesitando la inserción de marcapasos a causa del chagas”, resaltó Vargas.

La atención de enfermos con chagas se hace en el centro de salud Santa Rosita, Lazareto, 18 de Marzo y Los Olivos, además del hospital de referencia a escala departamental que es el Hospital Francés.

En el lanzamiento de esta campaña para menores de cinco años, durante la primera hora se hizo la prueba a seis personas, dos adultas y cuatro menores. Estos salieron negativo, sin embargo las dos mujeres, una de Cochabamba y otra de San José, dieron positivo. Ninguna de ellas le transmitió la enfermedad a sus pequeños.

Las pruebas de ambas se guardaron para hacer otra prueba comprobatoria y de ahí para adelante se las derivará a sus centros de salud más cercanos para que inicien el tratamiento.

Esta etapa es en la que menos éxito se ha tenido. La gente piensa que los medicamentos son fuertes y que hacen daño. “El problema es que los remedios no tienen una buena interacción con los alimentos, es decir, no pueden ir acompañados de bebidas alcohólicas, grasa ni condimentos. Si no se cumple esta disciplina se causa alergia, se produce una necrosis de la piel o dermatitis muy severa. Por el contrario, si se lleva bien disciplinado el tratamiento en dos meses se mata al parásito”. El responsable del programa estimó que de los 6.000 que han dado positivo, solo unos 500 hacen tratamiento.

En campaña

El área endémica en el departamento es la provincia Cordillera y la zona de los valles con sus tres provincias: Florida, Manuel María Caballero y Vallegrande. “En los valles no hay más vector, estamos por certificar corte de transmisión vectorial, solo aparecen esporádicamente”, afirmó Vargas. Agregó que hay municipios como Cabezas, Charagua, Camiri y Gutiérrez que todavía tienen comunidades con índices de infestación elevados. Y a su vez, en Boyuibe y Cuevo han terminado dos ciclos de rociado con insecticida.

En el área urbana no hay circulación de la vinchuca, así lo afirman desde el Programa Chagas.

“El chagas se cura, mientras más rápido mejor porque este perjudica principalmente al corazón, el enfermo no puede caminar como antes, se cansa, tiene arritmia cardiaca y cualquier rato se puede desmayar. Y si se trata de una afección al intestino se crece el abdomen, el paciente no puede defecar... es una enfermedad que disminuye la capacidad laboral”, concluyó Vargas, a tiempo de resaltar que en 60 pacientes, que se hicieron tratamiento en Mairana y Samaipata a quienes han hecho seguimiento desde hace nueve años, ya confirmaron que a 26 lograron revertir la enfermedad.

Marilín Jiménez, bioquímica del Programa Chagas, resaltó que las pruebas son gratuitas y en cuestión de 15 minutos se obtienen los resultados. El diagnóstico es por medio de inmunocromatografía (parecido a un test de embarazo). Se pincha el dedo y se toma la muestra de sangre.

La campaña será durante todo el mes. Se ha capacitado a las cuatro redes de salud. El paciente debe hacer su tratamiento en el centro de salud más cercano a su vivienda porque tiene que acudir una vez a la semana a recibir el medicamento.