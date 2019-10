Schamisseddine dice que 'la quieren callar' por querer fiscalizar a Percy

"No es delito; la labor de un concejal es fiscalizar, ver que se cumplan los objetivos (...) no puedo fiscalizar porque me ponen trabas", así respondió Rosario Schamisseddine, concejala por UCS, luego de saber que hay la posibilidad de que pase a la Comisión de Ética tras los cuestionamientos que le hizo al alcalde Percy Fernández.

Hoy, la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, aclaró que primero será la Comisión de Constitución, integrada por las ediles Maria Bravo, Melody Téllez y Martha Campos, la que evaluará si corresponde o no enviar a Schamisseddine a Ética.

Sosa detalló que los dichos sobre Fernández constituyen una tercera falta; antes también se tendría un maltratato a concejales y faltas injustificadas a sesiones de Concejo por viajes al exterior.

La denuncia

Shamissedine, en un video publicado en su cuenta de Facebook el pasado 2 de octubre, cuestionó a Fernández de quien dijo su gestión tiene serios indicios de corrupción y preguntaba. "A qué le tenés miedo Percy Fernández, qué tratás de esconder. En tu gobierno hay falta de transparencia, de rendición de cuentas, ante la indiferencia de tus concejales y tus aliados que aprueban cada uno de tus caprichos afecte a quien le afecte, le duela a quien le duela”, decía en parte de su mensaje.

En entrevista con EL DEBER Radio, la concejala por UCS, sostuvo haber enviado más de una decena de peticiones de informe sobre determinados casos pero nunca obtuvo una respuesta positiva.

Deslizó de que habría irregularidades en el proceso de traslado de mercados, expropiaciones de terrenos y otras situaciones como la compra de banderas y bandas municipales.

"Siempre cuando hago una invetigación me dicen: 'vaya al Ministerio Público', pues ahora vamos a ir", adelantó al tiempo de recalcar que no se siente atemorizada por el proceso a enfrentar y que acudirá a la justicia ordinaria para denunciar al burgomaestre cruceño.

"Santa Cruz ha abierto los ojos, ya no estamos bien (...) no sabemos donde están nuestros recursos, la estamos pasanfo mal", enfatizó Shamissedine que también, de manera pública, admitió su intención de pugnar en las elecciones subnacionales previstas para marzo de 2020.

De qué se encarga la Comisión de Ética

El artículo 51 de Reglamento General del Concejo indica que esta comisión es la responsable de substanciar los procesos sumarios contra los Concejales y las Concejalas Municipales, conforme al presente reglamento y demás normas en vigencia.

Además es la encargada de velar por el registro, custodia y conservación de los expedientes de los procesos sumarios internos administrativos.