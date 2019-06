Santillán asegura que corrigió irregularidades

La gerenta del hospital Mario Ortiz, Tatiana Santillán, apareció ayer para decir su verdad sobre los motivos que, según ella, llevan a los trabajadores del centro a movilizarse en su contra. Asegura que todo surge porque puso orden en el hospital, cortando de raíz algunas irregularidades, como el mal manejo de insumos y las atenciones a adultos.

Santillán visitó EL DEBER, acompañada del director del centro, Marcelo Villalta, y del representante del Sirmes, Herlan Lastra. La médica lamentó que el sindicato de trabajadores promueva un paro, que afecte la atención de los niños, agregando que el malestar surgió después de una auditoría y de que su administración, en coordinación con la dirección y jefaturas, realizaran una supervisión de los servicios, que permitió detectar algunas irregularidades.

La gerenta detalló que en los almacenes de algunas salas se encontraron insumos y medicinas, lo cual “no es correcto” porque los remedios que no son usados deben ser devueltos a la farmacia institucional para un adecuado almacenamiento. Asimismo, dijo que se detectó que había personas fuera del rango de edad permitido que ingresaban a fisioterapia, sin ficha. “Si trabajar porque las cosas se hagan bien es un abuso de autoridad, lo vamos a seguir haciendo, pues debemos velar por dar una atención de calidad”, sostuvo Santillán, al indicar que jamás incurrió en malos tratos a los trabajadores.

Villalta y Lastra respaldaron la gestión de Santillán. Lastra dijo que los médicos han emitido votos resolutivos de respaldo.

La otra parte

La ejecutiva del sindicato de trabajadores de este hospital, Leny Suárez, indicó que los remedios encontrados en los servicios son de donaciones y que los funcionarios los tienen allí de reserva porque los fines de semanas la gerencia no trabaja. ¿A quién le van a pedir si la gerencia no trabaja los fines de semana?, cuestionó Suárez. Dijo que no se oponen a la supervisión, pero con un buen trato al personal.