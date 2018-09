'Santa Cruz es la esperanza y el futuro de todos'

“Santa Cruz es el hogar que cobija a propios y extraños, es la esperanza y el futuro de todos”, expresa Mario Viera Mejía, que lleva 15 años trabajando en el Instituto Nacional de Estadística de Santa Cruz. Como auxiliar de difusión facilita la información estadística y brinda orientación en el manejo y uso de los datos. Hasta su oficina llegan representantes de instituciones, universidades, colegios, empresas particulares, Gobernación, alcaldías y público en general. “Soy el contacto con los usuarios”.

Se desplaza con naturalidad en una silla de ruedas. No camina desde que tenía cinco años cuando le dio poliomielitis, pero esto nunca fue un impedimento para perseguir sus sueños y ahora tiene esposa y una hija adolescente, de 14 años.

En 1989 salió bachiller del colegio Carmen Ortiz de Peredo, nocturno, porque durante el día ayudaba en una carpintería.

Comenta que nació en Concepción, pero que sus padres lo registraron como si hubiera nacido en Portachuelo. “Para mí, la vida no ha sido diferente, nunca tuve ese complejo, tampoco me sentí menos ni más que otras personas. Incluso me destaqué como estudiante”, resaltó.

Logró cursar tres años de la carrera de Auditoría, pero no continuó, porque en ese entonces se relacionó con jóvenes que eran miembros de la Federación de Jóvenes para la Paz Mundial (1993-1996), donde llegó a fungir como presidente de la organización en Bolivia, lo que le permitió hacer programas en televisión y dar conferencias y seminarios. Viajó a cursos de capacitación en Uruguay, Brasil, Estados Unidos y Corea del Sur. También dio conferencias a la selección boliviana, al club Wilstermann, entre otros.

Desde 2014 participa en la carrera que organiza el Círculo de Periodistas Deportivos, que este año será el 30 de este mes. En 2016, en la categoría especial se ubicó en el primer lugar y en otros eventos ha ocupado el segundo y el tercer puesto.