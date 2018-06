Santa Cruz bajo amenaza de cerco de alcaldes y bloqueo de micreros

Con un bloqueo indefinido en cuatro regiones del departamento, anunciado por la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) y piquetes de transportistas que amenazan con retomar sus medidas de presión a partir de este lunes 18, la urbe cruceña enfrenta un bloqueo interno y externo que puede dejarla 'aislada' de las rutas que la conectan con el resto del país.

La protesta de Amdecruz y organizaciones sociales, son por el pago de regalías, pese a que con anterioridad el Gobernador Rubén Costas, propuso un diálogo departamental; por su parte la dirigencia de los micreros exigen que se mantenga el paso por la avenida Grigotá, en contra ruta a los planes de ordenamiento urbano que lleva adelante el municipio.

Protesta por regalías

"No hay regalías desde hace cuatro años y no podemos esperar terminar la quinta gestión y que el gobernador no distribuya las regalías. Vamos a bloquear de manera indefinida el lunes, porque el Gobernador todos los años se compromete y luego incumple", afirmó Vallejos.

Agregó que el bloqueo será reforzado con las organizaciones, interculturales, las Bartolinas, juventudes y la CSUTCB para hacer contundente el bloqueo en las cuatro regiones mencionadas.

Anteriormente, Costas en entrevista con EL DEBER indicó que está abierto a pensar en otras alternativas para la redistribución de las regalías, como exigen las provincias, y que a su criterio la misma debe ser más equitativa y que no solo se debe pensar en la variable de la región productora, sino también tomar en cuenta la cantidad de población, el tamaño del territorio y el nivel de pobreza.

En contra el ordenamiento urbano

En el municipio, el paro del transporte está sujeto a una convocatoria formal de diálogo por parte del alcalde, Percy Fernández, realizada el pasado jueves, pero solo a través de los medios, y por esto no se concretó, según el dirigente y diputado del MAS, Mario Guerrero.

“Queremos hablar de manera directa con el alcalde, sin intermediarios, queremos saber que tenemos un alcalde que escucha a los vecinos y que busca soluciones a las demandas que se le hace”, afirmó el dirigente.

Por su parte, la Presidenta del Concejo, Angélica Sosa, y el secretario de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, manifestaron que están dispuestas a salir a marchar 'en defensa del ordenamiento' ante el reclamo de los micreros.

Frente a la posibilidad que la ciudad encare el tercer bloqueo en menos de un mes, el vocero del municipio Jorge Landívar, incluso adelantó que se pidió la intervención policial para garantizar la libre circulación.

Otras alternativas

En el municipio se contempla también la incorporación de 50 unidades de micros que cubran las rutas del primer y segundo anillo, además de un crédito de la cooperación japonesa para más unidades.

Recientemente, el gobernador Costas manifestó su respaldo al alcalde cruceño referido al ordenamiento vehicular y de mercados.

