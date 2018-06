Para iniciar las investigaciones sobre la muerte de Franz Alejandro Álvarez Flores (17) por parte de agentes de Umopar cerca de San Matías, cuando el auto en que viajaba no se detuvo en un punto de control, el Ministerio Público requerirá a la Policía que presente la lista de los policías que conformaban la patrulla que ejecutó el operativo.

Así lo aseveró el fiscal departamental Freddy Larrea, quien explicó que por un lado se analizará si corresponde indagar la muerte del joven como homicidio y, por otra parte, se procesará por destrucción de bienes del Estado a los que quemaron la infraestructura, vehículos y armas del comando de Umopar en San Matías.

La patrulla que realizó el operativo pertenece a Umopar - San Ignacio y estaba compuesta por seis agentes a cargo de un oficial, detalló el jefe nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Marco Ibáñez, mientras que el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, evitó revelar el paradero de los agentes “por cuestiones de seguridad”, señalando que “están a buen recaudo” y que el Gobierno es el más interesado en una investigación objetiva y científica. “Descartamos cualquier tipo de encubrimiento sobre el actuar de nuestros policías antidroga”, aseveró.

A su vez, el comandante departamental de la Policía, Alfonso Siles, aseguró que toda la investigación será transparente y que si la Fiscalía requiere el listado, se lo darán porque “no se va a socapar a nadie”.



Versión policial



El director nacional de la Felcn habló con la prensa en Santa Cruz, donde afirmó que la muerte del joven se produjo tras un intercambio de balas entre los agentes de Umopar, para repeler los disparos de los ocupantes del vehículo donde iba el fallecido, desde el cual además, aseguró, arrojaron una mochila al camino, con tres paquetes con características de cocaína, aunque hasta ayer no tenían resultados del pesaje y de la prueba química.



Sin embargo, Ibáñez afirmó: “no hemos encontrado”, cuando se le consultó sobre las armas de los ocupantes del Fiat y dijo que estaba en investigación si tienen antecedentes y si el vehículo de Umopar recibió impactos de bala.



Por otra parte, ante el cuestionamiento de por qué no detuvieron a las personas que supuestamente dispararon contra los agentes, señaló que el vehículo de la patrulla de Umopar sufrió el reventón de una llanta y que cuando se comunicó a los agentes que estaban en San Matías, los ocupantes del vehículo Fiat blanco ya estaban en el hospital.



Wílver Álvarez, padre del fallecido, y su hijo Jhonatan, quien conducía el auto, rechazaron esta versión. “Si dicen que llevaban droga, por qué no los detuvieron”, dijo el progenitor, quien agregó que las autoridades intentan “lavarse las manos”. La versión de los familiares de Franz Alejandro, que trabajaba como mecánico, indica que fue junto a sus dos hermanos a brindar auxilio mecánico a su padre y cuando retornaban a San Matías, no se detuvieron en el control policial por una supuesta falla en los frenos y recibieron los disparos.



Detenidos en Pando



El ministro de Gobierno, Carlos Romero, según la agencia ANF, hizo conocer que seis personas de nacionalidad brasileña fueron capturadas en la localidad pandina de Porvenir, tras encontrarse en poder de armas de fuego. Se presume que estas personas estarían implicadas en el asalto al puesto militar Bruno Racua, aunque se espera que hoy las autoridades brinden un informe ampliado.

COMUNICADO DE LA ANP

Periodistas de San Matías

Denunciaron agresiones físicas, censura y amenazas de habitantes que impiden su labor para informar sobre la violencia desatada. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) demandó respeto al trabajo de reporteros, fotógrafos y camarógrafos porque su labor contribuye a que los ciudadanos tengan acceso a noticias de manera oportuna.