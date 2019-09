San Ignacio le da su último adiós al bombero fallecido en Concepción

Un centenar de personas y autoridades locales, asistieron al último acto de las exequias del bombero voluntario, José Elmar Roca Núñez (23 años), en la capilla del Cementerio General de su pueblo natal, San Ignacio de Velasco.

En medio del dolor, el cortejo fúnebre partió a las 9:00 de hoy desde su domicilio en el barrio La Española hasta su última morada, donde un sacerdote presidió una misa de cuerpo presente.

El joven bombero voluntario fallecido organizó junto a su hermano Cesar Gabriel Roca Núñez (18 años) un grupo para defender de los incendios a la flora y fauna de la Chiquitania; sin embargo, falleció en una poza con agua el pasado sábado cuando junto a otros bomberos, cuando gozaban de su día de descanso en una propiedad a 30 kilómetros de Concepción.

Durante el último adiós al bombero, el alcalde Moisés Fanor Salces, agradeció el trabajo y la voluntad de José Elmar Roca.

“Gracias por apoyar a tu pueblo y que Dios le de fortaleza a tu familia porque no es fácil perder a un hijo”, señaló Salces muy emotivo.

“Yo no sé qué esperamos para pedir la ayuda internacional, cuántas vidas más tenemos que perder, cuántas hectáreas de bosques”, cuestionó. “No pueden contrarrestar el fuego en la Chiquitania y no lo van hacer, si no tenemos la cooperación del exterior”, resaltó.

Se pudo percibir unión entre las personas que asistieron al sepelio del bombero fallecido. Muchas personas consideran que, por la magnitud del incendio, debió declararse emergencia nacional para contar con la ayuda internacional.

Agradecieron al bombero por haber apoyado y defendido a su pueblo de los incendios

